L1 ‍: Le trio fort est bel et bien Paris-Lyon-Marseille

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dans un contexte de droits TV déclinants, on aurait pu penser que toutes les formations de Ligue 1 limiteraient leurs dépenses. Il n'en est rien pour le trio PSG-OL-OM, lequel est proche de réaliser une grande première en France.

La prédiction de Frédéric Thiriez va t-elle être confirmée en 2024 ? En 2007, celui qui était président de la LFP avait indiqué qu'il fallait un trio PLM (Paris-Lyon-Marseille) dominateur en Ligue 1 pour que cette dernière rattrape son retard sur les 4 grands championnats européens. Si sportivement PSG-OL-OM sont loin de dominer ensemble chaque saison, économiquement ils ont pris le dessus sur les autres équipes françaises. C'était manifeste cet été puisque ces trois clubs ont été les plus dépensiers de France au mercato et, ce avec une avance énorme sur Monaco, Rennes et Lille notamment.

PSG-OL-OM se détachent au mercato

Alors que Monaco semblait plus agressif au mercato depuis plusieurs années, les deux olympiques se sont bien rattrapés en 2024. Avec l'arrivée attendue de l'Anglais Jonathan Rowe à Marseille, l'OM va atteindre les 100 millions d'euros dépensés au mercato. L'OL en est déjà à plus de 134 millions d'euros lâchés cet été. Le PSG domine logiquement le classement avec 169 millions d'euros dépensés. Comme le souligne le suiveur Sacha Stam sur X, voir de tels chiffres en Ligue 1 est inédit.

Avec l'arrivée de Jonathan Rowe à l'OM, Marseille aura lui aussi dépensé plus de 100M lors de ce mercato



Quand on voit les dépenses on pourrait croire qu'une Ligue 1 à 3 têtes se dessine.



Hâte de voir le résultat final en Mai 2025.



Trois clubs de L1 qui dépensent plus de 100M… pic.twitter.com/Y7I5JC1pZh — Sacha Stam (@sstamball) August 21, 2024

Jamais avant cette saison, trois clubs français n'avaient dépensé au moins 100 millions d'euros la même année. Le trio PSG-OL-OM se détache largement puisque le 4e du classement Monaco n'a utilisé que 74 millions d'euros cet été. Est-ce le signe d'une domination sur le long terme des Parisiens, Marseillais et Lyonnais sur la Ligue 1 ? Au vu du début de saison, ça pourrait bien en prendre le chemin malgré la déroute lyonnaise à Rennes dimanche dernier.