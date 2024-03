L1 ‍: Le Havre en Premier League, son président est chaud

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La rencontre Le Havre-Montpellier de dimanche s'annonce très tendue en coulisses. Les présidents des deux clubs s'opposent sur l'accord CVC-Ligue 1, provoquant même une sortie médiatique agressive de Laurent Nicollin.

Le Havre-Montpellier, bien parti pour supplanter OM-PSG ? Par le passé, le classico de la Ligue 1 était l'objet de guerres médiatiques intenses et inoubliables. Toutefois, c'est beaucoup moins le cas depuis l'arrivée de QSI. Ce week-end, l'avant-match le plus tendu en Ligue 1 concerne Havrais et Montpelliérains. Si les deux équipes (13e et 14e) jouent leur survie en Ligue 1, c'est un tout autre sujet qui les oppose frontalement : l'accord financier CVC-Ligue 1. Le président du Havre Jean-Michel Roussier dénonce cet accord depuis la montée du HAC en Ligue 1. Les Normands ne touchent que 1,5 million d'euros et ils ont contesté l'opération en justice. Pas de quoi faire plaisir au président du MHSC Laurent Nicollin, l'un des meneurs de cet accord.

Le Havre en Premier League, Roussier est d'accord

Alors que Montpellier va toucher 32 millions d'euros de CVC au total, Nicollin s'est montré agacé des sorties médiatiques récurrentes de Jean-Michel Roussier pour se plaindre. « Si tu n’es pas content, tu sors du Championnat et tu fais autre chose », a lâché le président héraultais dans le Journal du Dimanche du 17 mars dernier. Jean-Michel Roussier vient de répondre favorablement à sa demande dans Paris-Normandie, à quelques heures du match Le Havre-Montpellier. Non sans ironie, il est favorable pour envoyer le HAC en Premier League.

Le Havre-MHSC : "Je n’ai pas envie de lui répondre à travers la presse", quel est le conflit qui oppose les présidents Roussier et Nicollin ?

➡️ https://t.co/SHMJ81KpTDhttps://t.co/SHMJ81KpTD — Midi Libre (@Midilibre) March 30, 2024

« Sortir du championnat ? Moi, je suis d’accord, si les Anglais veulent bien nous accueillir en Premier League, on ira les yeux fermés ! Du Havre, on va plus vite à Londres qu’à Marseille. Plus sérieusement, je n’ai pas envie de lui répondre à travers la presse », a sorti Jean-Michel Roussier. Une tension extrême qui pourrait se renforcer dans les prochains mois. En effet, le Sénat et le Parquet national financier enquêtent sur l'accord CVC-Ligue 1 et pourraient essayer de le stopper prochainement.