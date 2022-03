L1 : Le gros coup du LOSC à Nantes !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-LOSC 0-1

But : Onana (41e)

Lille remporte ce choc pour l'Europe à Nantes grâce à un but d'Onana. Une victoire à l'arrache dans un match très serré et très tendu. Deuxième défaite de suite pour les Canaris.

Nantes démarrait mieux la partie en prenant possession du ballon et du camp lillois. Mais, le LOSC était plus dangereux. Bien organisés, les Lillois procédaient en contre comme ils l’apprécient habituellement. Weah s’infiltrait et obligeait Lafont à une belle parade (18e). Nantes réagissait avec Blas qui poussait Jardim à un arrêt réflexe (30e). Dans ce match indécis, c’est Lille qui faisait la différence avec un but opportuniste d’Onana, lequel profitait d’un arrêt de Lafont sur une tête de Fonte pour mettre la ballon au fond.

En seconde période, on attendait une équipe nantaise plus incisive mais c'est Lille qui passait pas loin du deuxième but. David et Weah étaient proches de marquer mais Lafont et le filet latéral accueillaient le ballon. Le match était relancé après l'heure de jeu sur l'exclusion de Weah pour un tacle sur Moutoussamy. Un carton rouge via la VAR qui faisait couler beaucoup d'encre. Derrière, Nantes ne passait pas loin de revenir à la marque mais Chirivella était malchanceux et frappait les deux poteaux sans que le ballon n'entre au fond. Les Canaris poussaient mais trop imprécis n'arrivaient pas à trouver la faille face à une défense lilloise très courageuse. Grâce à ce succès, Lille prend ses distances avec son adversaire du jour. Le LOSC est sixième avec 46 points, quatre de plus que Nantes huitième.