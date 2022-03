Nantes-LOSC : la grosse colère de Sylvain Armand !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Deuxième mi-temps tendu entre Nantes et Lille avec une exclusion lilloise qui a mis le feu aux poudres.

A la 64e minute, Timothy Weah a été exclu pour un tacle non maîtrisé qui a blessé Samuel Moutoussamy. Une décision prise avec l'aide de la VAR qui a rendu furieux les Lillois. Ceux-ci estiment que c'est sévère étant donné que le jeune américain jouait et a touché le ballon. Benjamin André a été averti et José Fonte a voulu quitter la pelouse à cause des décisions arbitrales. Une colère qui était aussi visible au sein de l'état-major du LOSC. Sylvain Armand est descendu jusque dans le couloir, ayant une altercation avec le staff nantais avant d'être conduit à regagner les vestiaires. Une scène qui n'est pas sans rappeler celle qui l'avait opposé à Frédéric Antonetti il y a un mois et qui avait fait couler beaucoup d'encre. Le coordinateur sportif lillois avait été suspendu quatre matches.