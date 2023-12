L1 ‍: L’OM se relance enfin, Rennes voit rouge

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

14e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Stade Rennais : 2-0.

Buts : Aubameyang (8e sur penalty) et Ounahi (65e) pour l’OM.

Expulsions : Ndiaye (68e) pour l’OM ; Wooh (61e) pour Rennes.

Dans un match marqué par deux expulsions, l’Olympique de Marseille a dominé le Stade Rennais (2-0) pour entamer sa remontée au classement de la Ligue 1.

Suite à sa qualification pour la phase finale de l’Europa League jeudi, l’OM voulait impérativement reprendre sa marche en avant en L1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marseille mettait toutes les chances de son côté pour réaliser un bon résultat. Puisque dès le début du match, les Phocéens obtenaient un penalty pour une faute de Wooh sur Ndiaye (7e). Une offrande transformée par Aubameyang (1-0 à la 8e), qui trompait Mandanda à contre-pied pour inscrire son quatrième but de la semaine après son triplé en C3. Avec ce but d’avance, l’OM laissait le jeu à Rennes mais Terrier ne faisait pas mouche (16e).

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 3, 2023

Au retour des vestiaires, le SRFC cherchait à revenir dans le match, mais le club breton se plombait une nouvelle fois avec un carton rouge, Wooh étant expulsé pour un violent tacle sur Kondogbia à 30 mètres du but marseillais (61e). En supériorité numérique, Marseille ne traînait pas à faire la différence, vu qu’Ounahi, de retour dans le onze de départ, trompait Mandanda d’une frappe puissante au terme d’un numéro en solo de grande classe au coeur d’une défense rennaise apathique (2-0 à la 65e). L’OM pensait être tranquille jusqu’au bout, mais c’était sans compter sur Ndiaye, qui écopait lui aussi d’un rouge pour une vilaine semelle sur Belocian (68e). En fin de match, Harit était persuadé d’alourdir l’écart mais son but était refusé pour un hors-jeu au départ de l’action (78e). Le tableau d'affichage ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final malgré quelques occasions rennaises (2-0).



Grâce à cette première victoire depuis début octobre en Ligue 1, l’OM remonte à la neuvième place de la L1, à cinq points des tickets européens. Mercredi prochain, lors de son match en retard contre l’OL au Vélodrome, le groupe de Gennaro Gattuso disposera donc d’une belle opportunité pour revenir vers le haut du tableau. De son côté, le Rennes de Julien Stéphan tombe pour la première fois après deux victoires. Le SRFC descend à la douzième place du championnat et ne compte que trois points d’avance sur la zone rouge.