L1 : L’OM champion, le PSG a une bonne raison de trembler

Le choc entre le PSG et l’OM dimanche soir au Vélodrome sera déterminant dans la course au titre alors que cinq points séparent les deux rivaux.

En cas de victoire contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille reviendrait à deux points du leader. L’écart serait alors infime entre les deux rivaux et la dynamique clairement à l’avantage de l’OM face au PSG, qui aura encore la tête à la Ligue des Champions et à son huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, il est donc impensable de se rater à Marseille ce dimanche. Mais pour Mathieu Valbuena, il ne serait pas surprenant de voir l’équipe d’Igor Tudor battre le Paris SG une deuxième fois en quinze jours. Car pour l’ex-milieu de terrain de l’OM et de l’Equipe de France, Marseille a un argument de taille par rapport au PSG : une forme physique bien supérieure et une intensité de tous les instants que l’on ne retrouve pas au sein de l’équipe de Christophe Galtier.

Valbuena sait où l'OM est supérieur au PSG

« L’OM n’a pas besoin d’avoir beaucoup d’occasions pour les mettre au fond. Cette équipe est très clinique. L’OM a un autre gros avantage (par rapport au PSG) : je ne connais pas le nom du préparateur physique, mais les joueurs sont très, très bien physiquement. Incroyable. Ils sont très costauds, enchaînent les courses à haute intensité. Ils usent leurs adversaires qui lèvent le pied face à la qualité de cet effectif. Que ce soit Guendouzi, Rongier ou Tavares, ils en avalent des kilomètres ! Tu sens vraiment un collectif et des joueurs qui retrouvent du plaisir tout en étant performants. Ünder était très irrégulier, ce qu’il n’est plus (…) Sanchez fait énormément de bien, Lopez est très performant et derrière c’est très costaud » a analysé Mathieu Valbuena dans les colonnes de La Provence. Autant dire que le PSG a du soucis à se faire face à cet OM taillé pour le titre selon le milieu de terrain de l’Olympiakos, qui sera bien évidemment un fervent supporter de Marseille lors de ce Classique très attendu dimanche soir.