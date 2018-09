L1 : L'ASSE et Khazri enfoncent Monaco dans la crise

Dans : Ligue 1, ASSE, Monaco.

Stade Geoffroy-Guichard.

ASSE - Monaco : 2-0.

Buts : Khazri (41e, 54e) pour l'ASSE.

Lors du premier match de la huitième journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a complètement assommé l'AS Monaco grâce à un doublé du revenant Khazri (2-0).

Au bord du gouffre, l'ASM devait impérativement se relancer avant de retrouver la Ligue des Champions et Dortmund la semaine prochaine. Mais après un début de match équilibré, et des occasions de Diony (18e), Cabella (27e), Sylla (29e) et Falcao (36e), ce sont les Verts qui ouvraient la marque ! Sur une passe longue dans le dos de la défense monégasque, Selnaes trouvait Khazri, qui marquait suite à un joli contrôle et à une belle reprise (1-0 à la 41e).

Au retour des vestiaires, le club de la Principauté revenait avec un autre visage, mais Ruffier stoppait Sidibé (52e)... et Sainté passait finalement la seconde grâce à un doublé de Khazri, qui trompait Benaglio d'un tir écrasé après une passe de M'Vila (2-0 à la 54e). Suite à ce coup de massue, Monaco réagissait avec un poteau de Falcao (57e), mais en vain, puisque Diony (81e) et Cabella (84e, 93e) étaient plus proches d'alourdir l'écart qu'autre chose.

Grâce à ce troisième succès en six jours (2-0), Saint-Etienne remonte provisoirement à la deuxième place de la L1, en attendant les résultats de l'OL et de l'OM, avec 15 points. De son côté, l'ASM, qui n'a plus gagné depuis sept journées, est assuré de rester dans la zone rouge une semaine de plus...