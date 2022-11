L1 : Jim Ratcliffe va attaquer le PSG et le Qatar

Dans : Ligue 1.

Propriétaire de l’OGC Nice, le groupe Ineos a récemment été associé à des rumeurs de rachat de Manchester United, de Chelsea et de Liverpool.

Grand fan de la Premier League, le patron d’Ineos, à savoir Jim Ratcliffe, a été associé à de nombreuses rumeurs de rachat en Premier League ces dernières semaines. Manchester United, Chelsea, Liverpool… Les plus gros clubs anglais ont été associés au boss de l’OGC Nice. Mais dans une interview accordée au Telegraph en ce milieu de semaine, Jim Ratcliffe a mis un gros coup de frein face aux rumeurs. Et les propos du patron d’Ineos vont rassurer les supporters niçois puisque dans les colonnes du journal britannique, un porte parole de Jim Ratcliffe a fait savoir que la priorité du richissime homme d’affaires était bel et bien le renforcement de l’équipe à Nice avec une ambition très clairement définie : celle de rivaliser à moyen terme avec la surpuissance du Qatar au PSG. Voilà des propos qui ne manqueront pas de faire grimper l’excitation sur la Côte d’Azur.

Jim Ratcliffe veut rivaliser avec le PSG en Ligue 1

« Notre position a évolué depuis cet été et nous focalisons désormais nos efforts sur Nice. Notre ambition est accrue et nous souhaitons en faire l’un des meilleurs clubs français capables de concurrencer le Paris Saint-Germain. Cela a plus de valeurs pour notre investissement que de racheter un club de Premier League » a commenté le porte-parole de Jim Ratcliffe, dont les déclarations vont souffler comme une très bonne nouvelle sur la Ligue 1 et sur l’OGC Nice. Dans les mois et les années à venir, le PSG pourrait donc avoir un sérieux concurrent, à condition bien sûr que le groupe Ineos tienne ses promesses et parvienne à monter une équipe digne de ce nom afin de concurrencer le Paris Saint-Germain et son effectif galactique. Quoi qu’il en soit, il y a encore du travail puisqu’actuellement, le Gym pointe à la neuvième place du classement après quinze journées.