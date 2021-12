L1 : Incidents dans les stades, les nouvelles règles dévoilées !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, les incidents se multiplient dans les stades de Ligue 1, où plusieurs interruption de match ont été nécessaires.

Le dernier événement en date remonte au 21 novembre. Tout le monde a en mémoire le jet de bouteille en plein visage dont Dimitri Payet a été victime dès la quatrième minute du match entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium. Après cet incident, l’incertitude avait régné pendant près de deux heures et le match n’avait finalement jamais repris. Ce jeudi, de nouvelles mesures ont été prises afin de clarifier la situation si ce genre d’incidents venait à se reproduire en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Selon les informations à la sortie de la réunion, une mesure forte a été prise. Dès à présent, un match sera définitivement arrêté si un arbitre ou un joueur de l’une des deux équipes est touché par un projectile lancé depuis les tribunes.

Match définitivement arrêté si un joueur est blessé

De quoi calmer les ardeurs des plus agités. De plus, il a été acté qu’aucune bouteille en plastique ne sera vendue dans les stades français à compter du mois de juillet prochain. Les consommations seront désormais vendues dans des gobelets, moins propices à des jets dangereux comme les bouteilles en plastique qui ont touchées Valentin Rongier ou encore Dimitri Payet depuis le début de la saison. Par ailleurs, il a été acté qu’en cas d’interruption de match, la décision de reprendre ou pas la partie devrait maintenant être décidée en 30 minutes maximum afin de ne pas faire attendre deux heures aux spectateurs et aux téléspectateurs comme cela a été le cas lors des matchs Nice-OM et OL-OM depuis le début de la saison. En attendant d’autres éventuelles mesures, les premières décisions prises au cours de la réunion « sécurité dans les stades » au Ministère de l’Intérieur sont tombées et devraient globalement satisfaire les dirigeants de clubs de Ligue 1.