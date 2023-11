L1 ‍: François Letexier encore désigné pour OM-OL

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Initialement désigné pour abriter OM-OL le 29 octobre, reporté en raison du caillassage du bus lyonnais, François Letexier a de nouveau été choisi par la LFP pour arbitrer l’Olympico le 6 décembre.

Le 29 octobre dernier, François Letexier s’était présenté dans la salle de presse de l’Orange Vélodrome pour confirmer le report du match à la suite du caillassage dont le bus lyonnais avait été victime, entrainant une grave blessure à l’œil pour Fabio Grosso. L’Olympico a été reporté au 6 décembre à l’Orange Vélodrome avec du public et pour l’occasion, la LFP a de nouveau fait confiance à François Letexier. En effet, l’arbitre de 34 ans sera au sifflet pour cette rencontre forcément particulière et électrique au vu des incidents survenus il y a un mois et demi. Notons par ailleurs que François Letexier, également sollicité par l’UEFA cette saison pour de grosses affiches de Ligue des Champions, sera au sifflet du choc entre le Real Madrid et Naples ce mercredi soir à Santiago Bernabeu.