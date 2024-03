L1 ‍: Del Castillo offre la deuxième place à Brest

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 27e journée

Stade : Moustoir

Score : Lorient 0-1 Brest

But pour le Stade brestois : Romain Del Castillo (86e)

Suite au succès de l’AS Monaco, le Stade brestois devait gagner à Lorient pour récupérer la deuxième place. Mais les Merlus ont posé beaucoup de problèmes aux hommes d’Éric Roy, qui ont finalement trouvé la solution en fin de match.

Romain Del Castillo ouvre le score pour le @SB29 ⚽️🍼#FCLSB29 (0-1) pic.twitter.com/UhY9ulrUE4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 31, 2024

À l’occasion du derby breton, c’est le FC Lorient qui a été le plus entreprenant, surtout lors de la première période. Les Merlus sont passés tout proche d’ouvrir le score. Mais Marco Bizot a réalisé une parade devant Badredine Bouanani (20e) avant d’être sauvé par son poteau (42e) sur un tir de Julien Ponceau. Au retour des vestiaires, les Brestois ont remis le pied sur le ballon et c’est Isaak Touré qui a sauvé les Lorientais (59e) en repoussant une déviation de Brassier sur la ligne de but. Bizot va une nouvelle fois devoir s'employer (81e, 90e) sur des tentatives de Darlin Yongwa. Entré en cours de jeu, Romain Del Castillo va offrir une victoire précieuse aux siens, en marquant à la 86e minute de jeu, sur un caviar du jeune Kamory Doumbia. Billal Brahimi va être exclu dans les dernières secondes d cela rencontre. Grâce à ce succès, Brest remonte à la deuxième place de la Ligue 1 avec un point de plus que l'AS Monaco et recevra le FC Metz lors de la prochaine journée tandis que Lorient ira à Montpellier. Les hommes de Régis Le Bris restent bloqués à la 15e place du classement et peuvent nourrir de gros regrets, notamment à cause d'un Marco Bizot particulièrement inspiré.