L1 : Bordeaux coule, Dijon relégué en Ligue 2

Dans : Ligue 1.

34e journée de Ligue 1 :

Lens - Nîmes : 2-1

Lorient - Bordeaux : 4-1

Rennes - Dijon : 5-1

Strasbourg - Nantes : 1-2

La course au maintien bat son plein. Dans les matchs de 15 heures, Nantes et Lorient on gagné pendant que Dijon, Bordeaux et Nîmes ont perdu.

Les regards étaient logiquement tournés vers le match de Bordeaux à Lorient ce dimanche après-midi après la semaine en enfer des Girondins, officiellement lâchés par leur actionnaire King Street. Sportivement, ça ne va pas mieux pour Bordeaux, sèchement battu par Lorient (4-1) avec un triplé de l'irrésistible Moffi chez les Merlus. Les coéquipiers de Ben Arfa n'ont plus que cinq points d'avance sur le barragiste, Nantes, qui s'est imposé à Strasbourg après avoir été mené (1-2). Un succès arraché qui permet aux Canaris de connaitre leur troisième victoire de l'ère Kombouaré, et d'enfin revenir sur Nîmes. Dans le bas du classement, Nîmes a laissé filer le point du match nul à Lens (1-2) malgré un match disputé en grande partie à 11 contre 10. De son côté, Dijon est officiellement relégué en Ligue 2 après sa claque reçue à Rennes (1-5). Les Bretons en profitent pour confirmer que la course à l'Europe sera serrée jusqu'au bout, avec notamment un doublé de Martin Terrier à la clé.