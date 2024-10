L1 ‍: Antoine Dupont prêt à tout plaquer pour ce club

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Personnalité majeure du rugby et même du sport français, Antoine Dupont a un avis sur tout et même sur la Ligue 1. Le célèbre demi de mêlée a révélé l'identité de son club de cœur. Il a adoubé un club familial situé à 650 kilomètres de Toulouse.

Avec la crise de popularité connue par Kylian Mbappé depuis quelques mois, Antoine Dupont s'est érigé en principal étendard du sport français. A l'instar de l'attaquant madrilène, le rugbyman du Stade Toulousain est un prodige dans son sport. Il ne cesse de marquer des essais avec les Rouge et Noir et surtout de remplir l'armoire à trophées du club. En plus, il a guidé l'Equipe de France de rugby à 7 jusqu'au titre olympique à Paris. Tout réussit à Antoine Dupont dont la popularité et l'aura sont aujourd'hui inégalées dans l'opinion publique française.

Dupont amoureux de l'AJ Auxerre

Autant dire que les marques s'arrachent son image, y compris les clubs de football. Antoine Dupont est longtemps resté mystérieux sur son véritable rapport au ballon rond. Quel club français supporte t-il ? La logique aurait voulu qu'il supporte le Toulouse FC par pur chauvinisme régional mais ce n'est pas le cas. Djibril Cissé a livré le fin mot de l'histoire sur son compte Instagram. L'ancien attaquant a posté la photo du maillot dédicacé qu'il avait demandé à Dupont. Le rugbyman s'est fendu d'un message sans équivoque.

😮 Ok donc on est là, au bureau, un mardi un peu brumeux, et on apprend grâce à @DjibrilCisse qu’@Dupont9A est fan de l’AJA 💙🤍



On savait déjà que t’étais un très grand Antoine, mais alors là… 🤩 pic.twitter.com/7AN4ezeb6q — AJ Auxerre (@AJA) October 29, 2024

« Pour Djibril, qui m'a rendu fan de l'AJA ! Amitiés, Antoine Dupont », a t-il écrit au feutre sur le maillot du Stade Toulousain offert. Une surprise mais surtout une grande fierté pour le club rendu célèbre par Guy Roux. L'AJA n'a pas tardé à communiquer sur ses réseaux sociaux. « Ok donc on est là, au bureau, un mardi un peu brumeux, et on apprend grâce à Djibril Cissé qu’Antoine Dupont est fan de l’AJA. On savait déjà que t’étais un très grand Antoine, mais alors là… », a écrit le club icaunais sur X. Avec un tel ambassadeur, l'AJA pourrait vite voir sa cote de popularité exploser dans le Sud-Ouest et même partout en France.