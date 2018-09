L1 : 3-3 à Bordeaux, Nîmes enflamme la Ligue 1 !

Dans : Ligue 1, Bordeaux, Nîmes.

Matmut Atlantique

Bordeaux – Nîmes : 3-3

Buts : Briand (26e, 56e) et Kalu pour Bordeaux ; Guillaume (31e), Bobichon (45e) et Bozok (78e) pour Nîmes

Pour le premier match de Ricardo depuis son retour à Bordeaux, les Girondins ont été accrochés par des Nîmois spectaculaires et bluffants (3-3).

La rencontre débutait sur un tout petit rythme mais tout s’accélérait à partir de la 24e minute de jeu avec le poteau nîmois, trouvé par Ripart. Nîmes allait regretter cette occasion puisque deux minutes plus tard, Briand trouvait l’ouverture (26e, 1-0). Une avance de courte durée pour Bordeaux qui était finalement mené au score à la mi-temps après les buts de Guillaume (31e, 1-1) et Bobichon sur coup-franc (45e, 1-2).

Premier but en Ligue 1 pour Bozok

Au retour des vestiaires, Briand rappelait pourquoi il a été recruté par Bordeaux cet été en inscrivant un second but à la suite d’un beau mouvement collectif initié par Palencia (56e, 2-2). La folie s’emparait alors du Matmut Atlantique lorsque Kalu, une petite minute plus tard, trompait Bernardoni d’une belle frappe de 20 mètres (58e, 3-2). Bordeaux pensait alors tenir un succès heureux, mais Nîmes ne lâchait rien, comme depuis le début du championnat. Et c’est en toute logique que Bozok égalisait en fin de match (78e, 3-3), inscrivant là son premier but en Ligue 1. Vous voulez du spectacle ? Avec Nîmes, on est rarement déçu depuis le début de la saison, et c'est Bordeaux qui en a fait les frais ce dimanche.