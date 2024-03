L’OM et le PSG mécontents, l’arbitre sort ses vérités

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dans ce classique bouillant entre l’OM et le PSG, la victoire parisienne assomme littéralement les Marseillais. Mais dans les deux camps, on a pesté contre les décisions arbitrales.

Le PSG a fait respecter sa place de leader du championnat de France ce dimanche au Vélodrome, en s’imposant 2-0 dans un match qu’il a pourtant disputé à 10 contre 11 pendant une heure. Le carton rouge de Lucas Beraldo aurait pu être un tournant du match, puisque le défenseur brésilien, déjà averti, a commis une faute sur Aubameyang alors qu’il semblait être dépassé. Mais M. Bastien a perdu du monde en route, d’abord en ne sifflant rien, ensuite en donnant coup-franc sur conseil de son assistant, puis jaune pour Lucas Hernandez pour contestation, et enfin en allant avoir la VAR pour mettre un rouge direct au Brésilien. Pour beaucoup, cette décision est incompréhensible. Ancien arbitre, Bruno Derrien a expliqué sur X qu’il n’avait pas tout compris à la décision du directeur de jeu, même si la finalité, c’est à dire l’expulsion de Beraldo, est logique.

Le PSG s'offre le Classique, l'OM assommé à 11 contre 10 https://t.co/YHBmrzEfpH — Foot01.com (@Foot01_com) March 31, 2024

« Récapitulons: Bastien ne voit pas la faute de Beraldo. c'est l'assistant qui la signale puis il met un Jaune à Hernandez pour contestations Puis l'arbitre Var l'interpelle et après visionnage il met rouge direct. A mon humble avis, il y a faute et cela valait un 2ème jaune =rouge. Je précise que le second jaune aurait pu être mis en direct sans aller voir le VAR . Le VAR ne peut intervenir que sur 1 rouge direct », a expliqué l’ancien arbitre, contredit par de nombreux supporters parisiens qui estiment que M. Bastien aurait du rester sur sa première décision, à savoir de tout simplement ne pas siffler faute. Ce dernier a en tout cas eu le mérite de s’expliquer au micro de Prime Vidéo, assurant que pour lui le carton rouge direct ne souffrait d’aucune contestation. « Je suis alerté par mon assistant qui me dit qu’il y’a faute sur cette situation. Je suis alerté par la VAR au moment où je met un jaune à Lucas Hernandez pour contestation. Après visionnage c’est une évidence qu’il doit prendre rouge car il anéantit l’action de but. Ce sont les critères qui permettent de dire qu’il une occasion nette qui a été stoppé par Beraldo », a livré l’arbitre de la rencontre.

Luis Henrique gêne Donnarumma, il l'assure

Autre scène qui a beaucoup fait parler, le but refusé à Jordan Veretout, qui aurait pu égaliser à 1-1 sans un hors-jeu de Luis Henrique sur la fin de l’action. Or le Brésilien ne semble pas masquer Donnarumma, ni être sur la trajectoire du tir dévié par un défenseur du PSG dans son propre but. Mais une fois encore, Benoit Bastien a donné sa version des faits. « On considère la position de hors-jeu avérée de Luis Henrique, et de par sa très grande proximité avec le gardien de but, il influence forcément sa capacité à pouvoir intervenir. Par conséquent, le but est refusé selon les lois du jeu, car il influence la capacité d’un adversaire à intervenir. Sa position devient sanctionnable », a livré l’arbitre de la rencontre, pour qui les deux faits de jeu qui vont certainement faire beaucoup parler, sont en tout cas expliqués et logiques même avec le recul.