L'OL laisse échapper le derby dans le temps additionnel !

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

Dominateur en première mi-temps, davantage dans le dur lors du second acte, Lyon a concédé le match nul face à l’ASSE ce dimanche après-midi au Groupama Stadium (1-1).

C'est avec la même équipe que jeudi en Ligue Europa que les Gones se présentaient face aux Verts, à l’exception d’Anthony Lopes, forfait. Et les hommes de Bruno Genesio prenaient rapidement les devants grâce à un enchaînement de grande classe de la part de Mariano, qui s’amusait avec Perrin avant d’aligner Ruffier (20e, 1-0). A la mi-temps, les occasions se faisaient rares et Lyon menait d’un but.

Émoussé, l'OL se fait rejoindre sur le fil

En seconde période, Mariano était encore le Lyonnais le plus dangereux, mais Ruffier était vigilant pour ne pas encaisser un deuxième but (60e). Dix minutes plus tard, Bruno Genesio avait de quoi grimacer : son capitaine, Nabil Fekir sortait sur blessure (69e). Dans le dernier quart d’heure, l’OL perdait la maîtrise du jeu et s’exposait à un retour des Verts.

Malheureusement pour l’ASSE, Beric voyait sa frappe repoussée sur la ligne par Marcelo. Mais en toute fin de match, c’est Debuchy qui permettait aux Verts de basculer dans le bonheur. L’international français trompait Gorgelin, à la réception d’un centre parfait de Cabella (90e, 1-1). Au classement, l’OL revient provisoirement à cinq points de l’OM, qui joue ce dimanche soir face au Paris Saint-Germain. Pas vraiment une bonne affaire pour les Gones, émoussés en fin de match…