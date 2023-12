L’OL en Ligue 2, terrible nouvelle pour ce Marseillais

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'OL continue de couler comme jamais il n'a connu cela depuis son retour dans l'élite. L'OM s'est imposé 3-0 et laisse Lyon à la dernière place. Un des héros marseillais avait une pensée compatissante pour les difficultés de son adversaire du soir.

Il n’y a quasiment pas eu match entre l’OM et l’OL ce mercredi soir au Vélodrome. Dans un contexte particulier, entre deux équipes qui ne sont pas dans leur meilleure forme, Marseille a fini par dérouler avec une victoire 3-0 qui confirme bien l’écart entre les deux équipes. Lyon est plus que jamais dernier de Ligue 1 et aura du mal à sortir de cette place avant la fin de la phase aller. De quoi provoquer de grosses inquiétudes, puisque même la confiance du propriétaire John Textor, qui assurait que la relégation n’était pas une crainte, ne rassure désormais absolument plus personne.

L'OL en Ligue 2, les chiffres ont parlé

Aucun club ne s’est maintenu en Ligue 1 avec sept points après 14 matchs, et l’OL va donc réaliser une sacrée remontée. Cela même si les prestations des derniers matchs ne laissent pas spécialement penser que la tendance va s’améliorer subitement. Il y a encore le doux rêve du mercato, mais il va falloir que cela se concrétise, ainsi que le changement d’entraineur une nouvelle fois difficile à empêcher. Pierre Sage, qui était sur le banc pour ce revers à Marseille, ne tenait pas à un autre discours. « Il suffit de regarder le classement pour avoir conscience qu'on est vraiment en danger. Mais il y a un devoir de travailler, de combattre jusqu'au bout et d'essayer de prendre des points », a livré l’entraineur intérimaire de l’OL.

Une situation radicalement différente avec celle de Marseille, qui vient de remporter trois matchs de suite, tous à domicile, et se relance dans cette saison. Héros du jour avec son nouveau but, Pierre-Emerick Aubameyang décolle enfin. Il a pu savourer ce retour au premier plan avec 5 buts sur les 3 derniers matchs. Néanmoins, il avait également une pensée émue pour son pote Alexandre Lacazette, ancien compère de l’attaque d’Arsenal, et qui se trouve au fond du trou avec l’OL. « Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Il est vite rentré. J'imagine que ce n'est pas simple. Je vais aller le voir. Dans des moments comme ça, je sais ce que c'est. Ce n'est pas facile. C'est un très bon garçon avec un gros mental. Je lui souhaite de revenir au plus haut le plus vite », a livré l’attaquant gabonais de l’OM, pour qui Lyon va avoir besoin de retrouver son Général pour remonter au classement. A l’heure actuelle, ni l’OL ni Lacazette ne sont en effet au niveau attendu, et cela provoque un petit pincement au coeur de son ancien complice.