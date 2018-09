Foot : Rio Mavuba annonce la fin de sa carrière et rejoint RMC Sport

Dans : Ligue 1, LOSC, Bordeaux.

Quelques jours après avoir annoncé qu'il avait trouvé un accord à l'amiable avec le Sparta Prague pour mettre un terme à son contrat, Rio Mavuba a officialisé ce lundi la fin de sa carrière de footballeur professionnel via un message sur les réseaux sociaux. Mais l'ancien lillois a aussitôt été confirmé dans l'équipe des consultants de RMC Sport.

« On m'a toujours dit que pour avoir de la chance il fallait travailler, aussi j'ai retroussé les manches animé par une forte passion qui m'aura permis de parcourir ce beau chemin qui a commencé à Bordeaux avec la Coupe de la Ligue en 2007, Villarreal, puis le doublé championnat coupe de France, avec le LOSC en 2011. J'ai eu également la chance de pouvoir réaliser I'un de mes plus grands rêves, participer a une Coupe du Monde 40 ans après mon papa au Brésil en 2014 pour finir en République Tchèque... Je tiens a remercier les éducateurs qui m'ont accompagné dès mon plus jeune âge, mes coaches qui m'ont fait confiance et m'auront permis de la leur rendre, mes coéquipiers, staff et surtout ma famille, car la vie de footballeur est synonyme de nombreuses absences et sans elle I'équilibre n'est plus. Merci au public et supporters qui m'ont également toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments... Ma carrière s'arrête, mais pas ma vie, j'espère vous revoir très vite. Affectueusement », écrit Rio Mavuba, qui a fêté ses 34 ans en mars dernier.