Droits TV ‍: Un prix imbattable, DAZN n'a pas le choix

Par Corentin Facy

C’est officiel depuis quelques jours, DAZN diffusera huit matchs de Ligue 1 chaque week-end la saison prochaine. L’entreprise britannique va maintenant devoir faire des annonces sur sa distribution et son prix.

A trois semaines de la reprise de la Ligue 1, DAZN est devenu le diffuseur principal du championnat de France. Le groupe britannique va dépenser 400 millions d’euros par an pour diffuser huit matchs de Ligue 1 chaque week-end. Les consommateurs attendent désormais d’en savoir plus sur l’accessibilité de la chaîne ainsi que son tarif. La semaine dernière, on apprenait que DAZN était en discussions avancées avec plusieurs distributeurs dont Canal+ et que le tarif pourrait se situer aux alentours de 25 euros par mois. Plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs, alors que le prix de 35 à 40 euros avait été évoqué plus tôt dans le mois.

Interrogé par Le Parisien, le président de la FFF, Philippe Diallo, a évoqué l’entrée de DAZN dans le paysage audio-visuel français. Pour le patron de la Fédération Française de Football, il ne fait aucun doute que le « Netflix du sport » comme il est parfois surnommé, va faire de gros efforts pour rendre son tarif d’abonnement le plus attractif possible. Avec possiblement une belle surprise à venir pour les suiveurs de la Ligue 1. « Il ne m’appartient pas de me prononcer sur les prix… D’abord, je constate que 8 des 9 matchs seront sur le même canal, ce qui va faciliter l’accessibilité. Et s’ils peuvent le faire au meilleur prix, ce sera une excellente chose. Les dirigeants de DAZN ont beaucoup d’idées, c’est ce qui ressort des échanges que nous avons pu avoir. Je leur fais confiance. C’est aussi leur intérêt de faire en sorte que notre Ligue 1 soit accessible au plus grand nombre » a commenté Philippe Diallo.

Un abonnement moins cher que prévu pour DAZN ?

Le patron de la FFF est convaincu que DAZN fera son maximum pour rendre l’abonnement le moins cher possible, afin de convaincre un maximum de consommateurs de s’abonner dès la première année. Cela est de toute façon indispensable si le groupe britannique veut rentrer dans ses frais et faire grossir rapidement son nombre d’abonnés. En parallèle, rappelons que BeIN Sports négocie toujours certaines clauses spécifiques avec la LFP alors que la chaîne qatarie doit diffuser un match de Ligue 1 par week-end pour 100 millions d’euros par an.