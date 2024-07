Droits TV ‍: Un contrat jamais vu, l’OL met la pression

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que la Ligue 1 reprendra dans quelques semaines maintenant, aucun diffuseur n'a encore été trouvé. Tout pourrait cependant se décanter prochainement.

Les fans et observateurs de football français ont de quoi se montrer inquiets. La Ligue 1 n'a toujours pas trouvé de diffuseurs pour la saison prochaine, ce qui ne fait les affaires de personne, et surtout pas des clubs. Certaines écuries auront en effet du mal à boucler leur budget pour la saison tant que la situation sera incertaine. Idem pour le mercato. Si les mauvaises nouvelles s'enchainent depuis un certain temps, tout devrait se décanter prochainement. Selon L'Equipe, peu avant le collège des clubs qui doit décider du sort des droits de la L1 pour les cinq prochaines saisons, des pourparlers ont lieu avec DAZN sur un bail de deux ans avec possibilité de sortie à son terme. Une solution qui conviendrait bien à beIN Sports.

John Textor met son grain de sel

Communiqué de John Textor concernant les droits TV de la Ligue 1 ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) July 14, 2024

L'objectif n'est clairement pas de s'engager sur un contrat longue durée sans aucune garantie de succès. Si un accord pourrait être prochainement trouvé, cela devrait prendre encore un peu de temps. En tout cas, s'il y a bien un club qui aurait aimé être plus consulté, c'est l'OL via John Textor. Ces dernières heures, l'homme fort des Gones a été l'auteur d'un communiqué acerbe concernant la problématique des droits tv qui touche la Ligue 1. « Je regrette maintenant d'avoir permis que l'OL soit relégué au second plan dans ce processus et que moi-même, nous ayons été presque complètement exclus du processus, jusqu'à présent. (...) Pourtant, étant l'un des rares, sinon le seul, propriétaire de club à avoir construit sa richesse sur des technologies liées au divertissement, la distribution de contenu numérique, le streaming OTT, la réalité virtuelle, les médias de jeux vidéo et les plateformes de télévision/multi-diffusion, je trouve étrange que mes propositions précédentes pour aider la LFP (exprimées par l'intermédiaire de Laurent) aient été largement ignorées.

Je soutiens une plateforme de ligue exclusive, mais… la nouvelle plateforme de la LFP, telle que proposée, ne répond pas à ces critères ; Nous avons besoin de temps pour le faire correctement ; Et nous avons besoin des bonnes personnes pour le faire correctement », a notamment souligné John Texor, qui met plus que jamais la pression sur l'issue d'un futur accord pour les droits tv...