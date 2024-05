Droits TV ‍: Ni Beinsports ni Canal+, la Ligue 1 panique

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La saison 2023-2024 de Ligue 1 est terminée, mais on ne connaît pas le nom du ou des diffuseurs du prochain championnat. Les dernières rumeurs ont de quoi inquiéter les 18 clubs de L1.

On l'a appris mardi, du côté de la Ligue de Football Professionnel on envisage désormais de créer une chaîne afin de diffuser le championnat de Ligue 1, l'appel d'offres et les négociations de gré à gré n'ayant pas abouti à l'accord tant attendu par Vincent Labrune et les clubs de l'élite. Même si cela ressemble à un gros coup d'intox dans le but de pousser Beinsports et Canal+ à enfin s'entendre, cette histoire de chaîne lancée par la LFP a de quoi susciter d'énormes inquiétudes, aucun pays européen n'ayant été obligé d'en arriver là pour diffuser les rencontres de son championnat. Spécialiste de l'économie du sport, Pierre Rondeau constate que tout cela sent très mauvais pour la Ligue 1 et il détruit d'avance ce projet de chaîne de la Ligue de Football Professionnel.

Une chaîne Ligue 1, il annonce le désastre

Tout ce qu'il faut lire c'est : panique à bord. Fin mai, créer une chaîne ex-nihilo pour une reprise de la L1 mi-août, sans expérience, on a déjà vu des flops par le passé ... https://t.co/lMzaGuZ4Gw — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) May 21, 2024

Réagissant sur X à ces rumeurs du lancement possible de ce nouveau média pour la Ligue, Pierre Rondeau est sans pitié. « Tout ce qu'il faut lire c'est : panique à bord. Fin mai, créer une chaîne ex-nihilo pour une reprise de la L1 mi-août, sans expérience, on a déjà vu des flops par le passé ... Trouver des accords de diffusion avec tous les telco (Ndlr : opérateurs de télécommunication), toutes les plateformes, construire une chaîne, une équipe de rédaction, s'assurer d'une visibilité, baser ses rentrées financières sur les seuls abonnés sans attendre les contrats droits TV, etc. Allez dire aux dirigeants des clubs, qui construisent des contrats joueurs sur 3/4 ans que dorénavant la manne des droits tv sera flexible, en fonction des abonnés mois par mois, saison par saison », fait justement remarquer le spécialiste de l'économie du sport qui intervient régulièrement sur RMC et BFM.