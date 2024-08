Droits TV ‍: Le programme type d'un week-end de L1 dévoilé

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Alors que le dossier des droits TV de la Ligue 1 a enfin été réglé à deux semaines de la reprise du championnat, la programmation type d’une journée a été dévoilé avec certains horaires qui sont différents par rapport aux saisons dernières.

L’ensemble du football français peut souffler. Après des mois d’incertitude, les droits TV de la Ligue 1, valorisés à 1 milliard d’euros par Vincent Labrune il y a quelques temps, ont enfin trouvé preneur. Après la tenue de plusieurs conseils d’administration ces dernières semaines, la LFP a fini par conclure un accord avec DAZN, qui diffusera huit rencontres sur neuf, ainsi qu’avec beIN Sports, qui a acquis l’exclusivité des droits de la Ligue 2 et qui aura également la diffusion d’une rencontre par week-end. Néanmoins, cette répartition se fait sous certaines conditions. D’abord, la chaîne qatarie ne pourra pas diffuser deux semaines de suite la même équipe et devra varier, et ne pourra pas diffuser plus de huit à dix fois le même club. Cette stratégie permettra à DAZN de pouvoir diffuser plus régulièrement le Paris Saint-Germain, propriété de QSI. En contrepartie, beIN Sports pourra utiliser les images des rencontres diffusées par DAZN pour illustrer ses magazines hebdomadaires sur la L1, comme le rapporte l’Equipe.

Des horaires changeants, la LFP a enfin tranché

Contrairement aux saisons précédentes, la case de la rencontre du dimanche à 13h a été supprimée et remplacée par une rencontre le samedi à 19h, tandis que le multiplex à trois matchs diffusé par Prime Vidéo depuis 2021 n’aura plus lieu à 15h (un seul match à cette heure) le dimanche mais à 17h. beIN Sports diffusera le rendez-vous du samedi à 17h, et aura le premier choix sur l’affiche lors des journées paires, et le deuxième choix lors des journées impaires. Au contraire, DAZN aura le premier choix sur l’affiche qui sera diffusée le dimanche soir à 20h45 lors des journées impaires et le deuxième choix lors des journées paires. Comme d’habitude, le week-end s’ouvrira le vendredi avec une affiche dès 20h45. Après avoir avancé sur la répartition des affiches le week-end, la LFP doit désormais communiquer sur la programmation officielle de la 1ère journée de Ligue 1, qui démarre le vendredi 16 août, pour que les supporters organisent leur déplacement au stade.