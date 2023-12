Droits TV ‍: La Ligue 1 en clair, une chaîne confirme la révolution

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Cela ressemble à un serpent de mer, mais depuis quelques semaines la possibilité de voir du football diffusé en clair en France revient à la surface. Et cette fois, il ne s'agit pas des matchs des Bleus, mais bien des championnats européens.

Ce week-end, des téléspectateurs avaient la possibilité de regarder gratuitement, et sans céder à une offre illégale, des matchs tels que Juventus-Naples, PSG-Nantes, Atlético de Madrid-Almeria ou bien le match de coupe d’Arabie Saoudite entre Al-Shabab et Al-Nassr. Pour cela, il faut vivre en Allemagne, car c’est outre-Rhin que la chaîne DAZN a proposé ces matchs sur sa plate-forme sans aucun paiement à faire. Et cela sans même parler de l’ensemble de la Ligue des champions et de différents championnats féminins qui sont donnés depuis plusieurs semaines. Une véritable révolution en Europe, où les chaînes privées se sont battus et se battent encore à coups de centaines de millions d'euros pour avoir le droit de diffuser les championnats. Ainsi, la semaine passée, la Premier League a signé un contrat à deux milliards d'euros par saison jusqu'en 2030 pour permettre à Sky Sports et TNT Sports de donner les matchs du championnat d'Angleterre.

DAZN révolutionne l'univers des droits du foot en Europe

Mais, DAZN a choisi une autre voie en Allemagne, et ce n'est pas anodin, alors que cette plate-forme va probablement faire une offre pour acquérir les droits de la Ligue 1 en France. Au moment où la chaîne L'Equipe pense pouvoir négocier avec un diffuseur pour donner gratuitement plusieurs matchs durant la saison, lorsque la LFP aura attribué les futurs droits, DAZN démontre que tout est désormais envisageable pour la Ligue 1, dont l'une des grosses affiches était donc visible gratuitement samedi en Allemagne. Et du côté de la société anglaise, parfois surnommé le Netflix du sport, on affiche la couleur, ce qu'il se passe actuellement outre-Rhin sera appliqué ailleurs. « Nous sommes très heureux d'offrir désormais la possibilité de découvrir une sélection de nos contenus sportifs de haute qualité disponibles gratuitement via l'application DAZN, d'abord sur les marchés germanophones avant le déploiement mondial. Nous croyons fermement qu’un accès plus large à notre plateforme avec la plus large gamme de sports du marché peut être la clé du succès continu de DAZN, car pour nous, il s’agit aussi de partager la fascination du sport avec le plus grand nombre »,a prévenu Alice Mascia, directrice du marketing mondial chez DAZN. Actuellement, ce média a un accord avec Canal+ pour diffuser les matchs de Ligue 1 que possède la chaîne cryptée.