Droits TV ‍: Faire peur à Canal+, l'idée folle de la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans la bataille des droits TV de la Ligue 1, la création d'une chaîne par la Ligue de Football Professionnel qui pourrait diffuser 100% des matchs est évoquée. Mais, cela ressemble à un coup de bluff.

Ce mercredi, la LFP se réunit en assemblée générale, et s'il y a bien une certitude, c'est que le dossier de la vente des droits de diffusion de la Ligue 1 sera au cœur de toutes les discussions. Car si la DNCG a autorisé les 18 clubs de L1 à reporter la même recette que l'an passé pour ses bilans, il faudra bien qu'un jour la Ligue de Football Professionnel trouve une solution. Dans ce bras-de-fer gigantesque avec Canal+, Beinsports et les autres chaînes, la Ligue a laissé filtrer l'idée qu'elle pourrait lancer sa propre chaîne et la vendre aux différents opérateurs (Free, Bouygues, SFR...), ce qui lui permettrait de se soustraire aux décisions des grandes chaînes. Pour un spécialiste des droits TV, tout cela est une gigantesque farce, la LFP n'étant pas du tout en capacité de lancer cette chaîne 100% Ligue 1.

Canal+ n'a pas peur de la LFP

Droits TV : Canal+ fait une offre impossible à refuser https://t.co/PJ2d3ho5pB — Foot01.com (@Foot01_com) June 2, 2024

S'exprimant sur le site de France Info, Pierre Maes estime que Vincent Labrune et la Ligue de Football Professionnel espèrent faire changer d'avis Canal+ avec ce stratagème, mais que cela ne peut évidemment pas être pris au sérieux. « C'est du gros bullshit basique. C'est pour tenter de faire peur à Canal+. Ils pensent toujours être dans le schéma ancien : Canal+ n'a pas l'intention de priver ses abonnés de Ligue 1, il ne va pas prendre ce risque. Donc la LFP joue dessus. Mais il n'y a absolument aucun projet sérieux derrière cette annonce », prévient le consultant, qui ne croit donc pas du tout au lancement de cette chaîne. Il est vrai que le football français avait déjà tenté cette expérience avec Cfoot, qui diffusait les matchs sur la TNT et avait également pour but de faire monter la concurrence. Un an après son lancement, la chaîne avait mis la clé sous la porte.