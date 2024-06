Droits TV ‍: DAZN encore viré, l'idée folle de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel est prête à tout pour signer le meilleur accord possible pour la vente des droits de diffusion de la Ligue 1. Y compris à refuser une nouvelle offre.

Prévue ce jeudi 20 juin, l'assemblée générale de la LFP a été repoussée de 24 heures, et pour cause, plusieurs présidents des clubs seront entendus ce jour-là par la commission d’enquête sénatoriale sur la financiarisation du football. Mais d'ici là, il y a peu de chance que Vincent Labrune annonce une bonne nouvelle aux présidents de Ligue 1 dans la mesure où Canal+ et Beinsports n'ont pas du tout décidé de faire une offre pour acheter les droits de diffusion du championnat de Ligue 1 jusqu'en 2029, alors que la saison débute le 16 août prochain. Cependant, le président de la LFP doit se sentir fort puisqu'à en croire L'Equipe il vient de refuser l'offre d'un opérateur très sérieux et qui avait déjà été recalé par l'ancien patron de l'OM, il y a quelques semaines.

DAZN revient et se fait encore virer par la Ligue 1

Déjà éconduit par la Ligue de Football Professionnel en début d'année après avoir proposé un contrat de 500 millions d'euros par saison pour diffuser toute la Ligue 1, DAZN est effet revenu à la charge ces derniers jours avec une proposition verbale faite à la LFP dont on ne connaît cependant pas le montant. « Elle a été refusée en l'état par la LFP car pas assez intéressante financièrement », révèle cependant Etienne Moatti. Mais si la Ligue a rejeté cette offre ce n'est pas pour tomber dans les bras de Canal+, l'idée de lancer une chaîne disponible chez les opérateurs internet via un abonnement à 25 euros par mois étant de plus en plus dans l'air. Cependant, cela aurait une conséquence assez grave pour les 18 clubs de Ligue 1, à savoir qu'il n'y aurait pas de minimum garanti dans un premier temps. Car c'est là que Vincent Labrune et ses services auraient une idée encore très spéciale.

Le quotidien sportif explique en effet que la LFP envisage de se tourner vers un opérateur financier encore à dénicher qui pourrait lui garantir 100 millions d'euros par saison. « Ce partenaire financier pourrait assurer autour de 100 millions de recettes automatiques tant que la Ligue n'atteint pas environ 500 millions d'euros de revenus. Au-delà de ce seuil, il se rembourse, puis partage les recettes avec le football français », explique notre confrère. À voir aussi ce que CVC pense de tout cela après avoir injecté 1,5 milliard dans la Ligue 1. Les présidents des clubs français auront leur mot à dire vendredi lors de l'AG de la LFP qui risque de se dérouler dans un climat de tension extrême.