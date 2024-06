Droits TV ‍: DAZN, coup de maitre en vue pour 500 millions d'euros

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La pression monte dans le dossier des droits TV du football français, et une plate-forme longtemps rejetée comme DAZN pourrait très bien faire la grosse affaire en profitant de cette situation compliquée.

Persuadé de pouvoir négocier aux mieux en gré à gré avec les éventuels diffuseurs, la LFP avait balayé les rares propositions pour les droits télé du football français à l’automne dernier. Depuis, absolument aucune attribution n’a eu lieu, alors que le calendrier de la Ligue 1 va être publié dans les prochaines heures. Une vraie claque qui aura des sérieuses conséquences, puisque le montant du milliard rêvé ouvertement par Vincent Labrune ne sera pas atteint. Un des candidats à l’appel d’offre, pourrait ainsi en profiter pour mettre tout le monde d’accord, un peu à la surprise générale.

DAZN possède un accord avec Canal+

Le plan A prévoyait en effet une récupération par BeIN Sports de l’ensemble des matchs, mais c’était lié à un effort de la part de Canal+ pour la distribution de la chaine sportive de manière mieux rémunérée. Et Maxime Saada n’a jamais ouvert cette porte, préférant décider une fois que les droits seront attribués. Résultat, la chaine qatarie est coincée et ne veut pas assumer les dépenses toute seule.

De quoi ouvrir la porte à DAZN, qui avait fait une offre à 500 millions d’euros lors de l’appel d’offres, mais avait vu la LFP la repousser fermement. Devant le bazar total de ce dossier, la plateforme britannique a de nouveau tenté sa chance avec une offre à la baisse à hauteur de 400 millions d’euros. La Ligue l’a rejetée, mais cela pourrait permettre de relancer les négociations, et finaliser un accord autour de 500 millions d’euros, soit le montant proposé six mois plus tôt. Et Canal+ ne serait pas perdant dans l’affaire, car la chaine de Vincent Bolloré possède un accord de distribution avec DAZN.

Encore faut-il faire l’offre qui sera suffisamment convaincante pour la Ligue, qui envisage toujours de créer sa propre chaine mais utilise cette menace en dernier recours. Il se murmure en tout cas qu’une offre bien ficelée de DAZN pour un montant proche de 500 millions d’euros pourrait être acceptée, et permettre au « Netflix du sport » de faire une entrée fracassante en France.