Droits TV ‍: DAZN arrive, Médiapro c'était pas si mal

DAZN va devoir ramer pour conquérir le public français après son offre au rabais niveau qualité de la couverture de la Ligue 1, mais loin d'être au rabais sur le plan financier.

Malgré la prise de parole de plusieurs de ses responsables ces derniers jours pour défendre le projet mis en place pour couvrir la Ligue 1, le combat de DAZN pour redorer un blason déjà sali va être compliqué. La mauvaise qualité de la couverture, puisqu’il n’y aura plus de multiplex et que certains matchs n’auront pas de commentateurs sur place, une rareté pour notre championnat, ainsi que les tarifs pratiqués ont provoqué une levée de bouclier de la part des passionnés de football, qui ont lancé le hashtag « BoycottDAZN » pour la reprise. Le chemin est donc long surtout que la plateforme britannique n’est clairement pas encore rodée. Le compte de la chaine en France met l’accent depuis quelques jours sur les clubs de Ligue 1 en essayant de démontrer son intérêt et son attrait pour le début de saison qui arrive, mais cela ressemble parfois à des messages mal traduits ou effectués sans vérifications.

Mauvais poste, mauvaise heure, ça commence mal

Ainsi, pour mettre en avant le Stade Rennais, DAZN France a souligné le recrutement récent du Gallois Jordan James. Un des nombreux paris du club breton cet été, annoncé comme un concurrent pour les « médians » du Stade Rennais. Le terme a eu le don de faire sursauter les internautes, pour qui si la ligne médiane existe, voire même le bloc médian, les joueurs du milieu de terrain ne s’appellent pas « médian ». Et dans ce fameux message posté par DAZN sur X, les incongruités se multiplient puisque l’heure du match entre Le Havre et le PSG est fausse, annoncée à 20h05 au lieu de 20h45 pour ce vendredi. « Ils vont nous faire regretter Mediapro et Téléfoot », ont même noté certains suiveurs. De quoi provoquer des centaines de messages, et la plupart ne sont pas très positifs pour la plateforme britannique qui va devoir se mettre à l’heure de la Ligue 1 rapidement pour éviter que le tollé contestataire ne provoque un fiasco financier rapide.