Droits TV ‍: Beinsports, un retard à 35 ME qui passe mal ‍!

Tandis que le suspense dure concernant les droits TV de la prochaine saison de Ligue 1, les clubs ont eu une mauvaise surprise de la part de la chaîne sportive qatarie, Beinsports.

Avant même de savoir qui diffusera la L1 la saison prochaine, la Ligue de Football Professionnel avait une mauvaise nouvelle de plus pour les dirigeants des clubs de l'hexagone. En effet, dans le dernier paiement des droits TV du contrat actuel, il manquait une grosse part du gâteau. Non pas que CVC soit venu prendre plus trop que prévu ce que la LFP lui doit, ou que la Ligue ait mis un peu d'argent de côté, mais c'est tout simplement parce que Beinsports n'a pas réglé dans les temps la dernière échéance du contrat actuel avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Une échéance qui s'élève tout de même à 35 millions d'euros et qui n'a donc pas été réglée dans les délais auprès de la Ligue de Football Professionnel. Il y aurait une explication assez surréaliste à cette situation qui n'est évidemment pas du goût des clubs français, déjà dans une position très compliquée à moins de deux mois de la reprise de la saison 2024-2025, laquelle débutera le 16 août.

Beinsports explique son retard de paiement à la Ligue 1

Car il ne s'agit évidemment pas pour la chaîne de beIn Média Groupe, dirigée par Nasser Al-Khelaifi, de priver volontairement et brutalement la Ligue 1 d'argent frais, mais juste d'un retard de paiement. Même si l'on peut s'étonner de cette situation dans la mesure où Beinsports est un partenaire de longue date de la LFP et est encore évoqué comme le possible futur diffuseur du championnat de France, les faits sont là, la chaîne sportive n'a pas tenu son engagement pour ces 35 millions, qui correspondent aux deux matches ensuite revendus par Beinsports à Canal+. Selon L'Equipe, les dirigeants de la chaîne ont expliqué ce retard de paiement par deux raisons, à savoir que certains diffuseurs internationaux de la Ligue 1 ont eux aussi pris du retard à payer, mais également en raison de l'Aïd el Kébir, une fête religieuse très importante pour les Musulmans. A priori, tout devrait se régler rapidement.