Droits tv ‍: BeIN Sports ne paye pas, Al-Khelaïfi secoué

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi, Vincent Labrune a été réélu comme président de la Ligue de Football Professionnel. Le collège de la Ligue 1, réuni pour l'occasion, a néanmoins quelques doutes concernant le travail effectué par l'ancien président de l'Olympique de Marseille.

Vincent Labrune sera encore à la tête de la LFP jusqu'en 2028. Une réélection remportée largement devant Cyril Linette. Pas de quoi en revanche calmer la gronde des fans et observateurs concernant la gestion des événements et l'attribution des droits tv. Aussi, parmi le collège de la Ligue 1, qui était réuni ce mardi, il y avait des doutes concernant certains accords passés, notamment celui avec BeIN Sports. Car le média n'a toujours pas payé ce qu'il aurait dû aux clubs.

BeIN Sports ne paye toujours pas, l'attente se fait longue mais...

Comme rapporté par RMC, plusieurs patrons ont pris la parole pour rappeler que BeIN Sports se devait de respecter ses engagements : « Certains diffuseurs n'ont toujours pas payé ». Une sortie qui a apparemment surpris Nasser Al-Khelaïfi, qui n'a pas souhaité répondre. Car la situation devrait se régler prochainement. Ce qui bloque encore ? Le manque de clarté sur l'ensemble des droits obtenus cet été. Cela concerne notamment les droits de sponsoring, évalués à 20 millions d'euros et l'attribution et la disponibilité des clips en quasi-live. Une fois ces détails réglés, BeIN Sports effectuera son règlement de 100 millions d'euros pour la diffusion d'une rencontre de Ligue 1 par journée. Reste à savoir précisément quand tout sera réglé, car les clubs ont des motifs légitimes d'être très inquiets sur la santé financière du football français. DAZN n'a par exemple, selon Ouest France, que seulement 150 000 abonnés depuis le lancement de la chaine pour la diffusion de la Ligue 1. Très loin du million envisagé. Et pas sûr que les offres promotionnelles mises en place soient efficaces.