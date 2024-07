Droits TV ‍: 49 euros pour la Ligue 1, la France se révolte

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Il faudra probablement payer autour de 50 euros par mois pour suivre le championnat de France de Ligue 1. Un prix exorbitant qui fait scandale et met en accusation les clubs de L1, lesquels ont basé leur business sur les droits TV.

Rien n’a encore été officiellement annoncé par DAZN et Beinsports, mais à en croire ce qui a été dévoilé lors de la réunion de la LFP qui a provoqué l’accord avec les deux diffuseurs, il faudra un abonnement à 34 euros pour suivre la Ligue 1 sur DAZN, et 15 euros de plus pour regarder un des neuf matchs par journée de Championnat sur Beinsports. Au total, les amateurs de football à la télévision ne seront donc pas loin de payer 50 euros par mois pour suivre la L1. Un prix sidérant, et qui laisse penser que le piratage va s’amplifier. Au moment d’analyser cela, Giovanni Castaldi a piqué un énorme coup de colère sur la chaîne L’Equipe, estimant que les clubs de Ligue 1 faisaient n’importe quoi et se moquaient éperdument des fans de foot. Et l'ancien compagnon de Carine Galli de dire tout le mal qu'ils pensaient de ceux qui ont pris cette décision très violente.

50 euros par mois, la Ligue 1 est devenue folle

💸 49€/mois pour voir l'intégralité de la L1



🗯️@Gio_Castaldi : « Vous allez demander à des gens qui n'ont pas d'argent de payer 49€ pour regarder du foot ! Là nous sommes juste en train de sauver des clubs qui font n'importe quoi depuis 10 ans avec leur argent! »#EDS pic.twitter.com/6oIeOb2KHX — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) July 14, 2024

Notre confrère n'y va pas de main morte, les clubs de Ligue 1 devraient avoir honte de ce qu'ils ont fait, même s'ils n'avaient pas d'autre choix pour espérer prendre un chèque durant l'été. « On peut faire tous les débats de la terre sur l’intérêt du foot etc, mais tu dois aussi tenir compte du pays dans lequel tu es, de tes abonnés, de ton rapport au football. Je le déplore, la France est déjà à des années-lumière de la Premier League, de la Serie A, de la Liga et de la Bundesliga en matière d’abonnés. Et je ne parle pas de l’aspect économique. On ne va pas reparler de politique, mais vous avez vu dans quelle situation sont les Français et vous leur demandez de mettre 50 euros par mois pour regarder des matchs de Ligue 1 ? Mais ça n’a aucun sens. La grande force qu'à Canal+ ou que pouvait avoir Amazon, c’est que c’étaient des abonnements qui pouvaient servir à toute la famille puisqu’il y avait une offre incroyable. Là, vous allez demander à des gens qui n'ont pas d'argent de payer 50 euros pour regarder du foot alors que c’est le foot qui devrait revenir vers les gens. Mais là, on est juste en train de sauver des clubs qui font n'importe quoi depuis 10 ans avec leur argent ! Ils ont vendu leur âme à Mediapro, et là, c'est le boomerang », s'est emballé Giovanni Castaldi