Droits TV ‍: 3 millions d’abonnés, Labrune répond à Canal+

Par Guillaume Conte

A l’heure où Canal+ refuse toujours d’entrer dans la moindre discussion pour les droits TV, Vincent Labrune va encore plus loin et assure qu’il s’en tirera très bien s’il devait lancer sa propre chaine avec la Ligue.

Vincent Labrune avait clairement envoyé du rêve au football français en annonçant sa grande confiance à trouver un milliard d’euros par saison pour les droits TV de la Ligue 1 à partir de 2024. Nous y sommes et le milliard est déjà à oublier. A moins de deux mois de la reprise, aucune solution ne tient la corde et la LFP est sérieusement en train d’envisager son plan B. A savoir lancer une chaine 100 % Ligue 1 qu’elle produirait, et qui serait disponible sur tous les distributeurs avec qui elle aurait un accord financier. Autre moyen de revenus et sans aucune garantie, le prix de l’abonnement réglé par le téléspectateur, qui serait donc de 25 euros, avec pour but de faire des rentrées d’argent suffisantes pour alimenter les clubs français. Un pari très risqué avec une chaine qui partirait de zéro, mais l’ancien président de l’OM est persuadé que cette alternative est très crédible et pourrait même rapporter gros.

Droits TV : Canal+ l’humilie, en pleine tempête, Labrune promet d’assumer https://t.co/gKezzn5vnz — Foot01.com (@Foot01_com) June 18, 2024

Se confiant dans Le Monde, le dirigeant de la LFP a effectué un business-plan en temps réel et assure que le football français pourrait bien vivre avec une chaine produite par la LFP. « Avec 2 millions d’abonnés, ce qui est une projection très prudente, payant 20 euros par mois pendant dix mois, on est déjà à 400 millions d’euros », souligné Vincent Labrune, qui oublie les coûts de production au passage, et table sur un chiffre d’abonnés très élevé, alors que le tarif fait très peur chez les téléspectateurs. Mais cela n’empêche pas le boss de la Ligue d’aller encore plus loin, et d’estimer que le jackpot n’est pas si impossible à aller chercher si le tarif monte à 25 euros par mois et avec trois millions d’abonnés. « 700 millions d’euros en moyenne par an, avec une première année autour de 540 millions d’euros et une cinquième autour de 900 millions d’euros », lance Vincent Labrune, sur de son coup.

Le bluff jusqu'au bout pour la LFP ?

En effet, avec ce type de calcul, on se demande presque ce qui retient la LFP de partir dans cette aventure si rémunératrice, alors que des offres à 500 millions d’euros ont été repoussées en provenance de DAZN. Et que Canal+ refuse de négocier, tandis que BeIN Sports ne se mouillera pas sans un accord avec la chaine de Vincent Bolloré. Un pas de plus vers une chaine de la Ligue pour distribuer le football professionnel ? En tout cas, Vincent Labrune, souvent accusé de bluffer, a décidé d’avancer ses pions pour lancer son projet.