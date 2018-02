Dominer n'est pas gagner, Bordeaux peut en témoigner !

Dans : Ligue 1, Bordeaux, OGCN.

Bordeaux a touché 4 fois les poteaux face à l'OGC Nice. C'est donc avec de gros regrets que les hommes de Gustavo Poyet partagent les points face au club azuréen ce dimanche après-midi (0-0).

Le début de match était totalement fou du côté du Matmut Atlantique et Plea était proche d’ouvrir le score, mais sa tentative passait à quelques centimètres du poteau de Costil (10e) La réponse des Bordelais ne se faisait pas attendre et ceux-ci trouvaient la barre deux fois en deux minutes par Meïté (13e) puis De Préville (14e). Malgré une domination assez nette, Bordeaux ne parvenait pas à ouvrir le score en deuxième mi-temps.

Lors du second acte, la fatigue niçoise était criante, les Aiglons ayant voyagé à Moscou en Ligue Europa cette semaine. Mais Bordeaux ne trouvait pas la faille, malgré un nouveau poteau de Baysse (88e) puis une barre de De Préville (90e). 4 poteaux et 0 but dans le match, Bordeaux pouvait nourrir de gros regrets. Néanmoins, les hommes de Gustavo Poyet restent au contact de Nantes et de Montpellier, qui mènent ce peloton d’équipes visant une place en Ligue Europa.