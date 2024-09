De Zerbi et l'OM impressionnés par la richesse de l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Après la victoire de l’OM face à l’OGC Nice, Roberto De Zerbi est déjà tourné vers la prochaine rencontre face à l’OL dans l’Olympico. L’Italien a lancé la rencontre en conférence de presse suite au succès face aux Aiglons.

L’Olympique de Marseille envoie un message à la concurrence. L’OM n’a pas été brillant mais a fait le travail pour dominer l’OGC Nice (2-0), et se retrouve bien installé à la deuxième place du classement. En conférence de presse après ce succès important, Roberto De Zerbi est déjà tourné vers le prochain match de l’OM qui aura lieu sur la pelouse de l’OL dans le cadre du toujours très chaud Olympico : «Je suis content, il y a une énergie collective pour aller vers l’avant et s’améliorer. On peut mieux faire dans la construction du ballon et la conduite de balle. Contre Lyon, cela sera compliqué, ils ont dépensé beaucoup d’argent pour faire une bonne saison, mais on a les capacités d’aller gagner là-bas. Je suis heureux à Marseille, je ne sens pas la pression. J’aime ce maillot et ce stade. La pression, c’est plutôt avant les matchs», a-t-il confié après la rencontre face aux Aiglons.

De Zerbi a hâte d’être au choc OL - OM

🎤 Roberto De Zerbi, sur l’#Olympico à venir! ⬇️



"Contre #Lyon, cela sera compliqué, ils ont dépensé beaucoup d’argent pour faire une bonne saison, mais on a les capacités d’aller gagner là-bas” pic.twitter.com/vTIdFuWFr3 — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) September 14, 2024

Deuxième de Ligue 1 après avoir remporté trois de ses quatre premiers matchs, l’OM a passé un premier test mais celui sur la pelouse de son rival lyonnais vaudra également le détour. L’entraîneur italien a allumé la première mèche en évoquant les dépenses lyonnaises pendant l’été (environ 135 millions d’euros), même si l’OM n’est pas non plus en reste à ce niveau (plus de 80 millions dépensés). Le choc promet d’être grandiose entre deux clubs qui ne s’apprécient pas et les dernières oppositions des dernières années ont vu des incidents éclater. Le match permettra en tout cas aux deux équipes d’en savoir plus sur leurs ambitions. Si l’OM parvient à l’emporter au Groupama Stadium, il est certain que les supporters continueront à rêver d’aller chercher quelque chose de beau en fin de saison. Place à l’explication de texte entre les deux équipes.