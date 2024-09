DAZN et beIN c’est cadeau, la Ligue 1 ne coûte plus rien

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Longtemps critiqué pour ses tarifs, DAZN propose actuellement une promotion avantageuse. Grâce à cette réduction, les amateurs de Ligue 1 peuvent accéder à l’intégralité des matchs du championnat pour un prix tout à fait correct si l’on compare aux montants des 20 dernières années.

Jean-Pierre Caillot n’avait peut-être pas tort. Pour défendre DAZN face aux critiques, le président du collège de Ligue 1 au conseil d’administration de la LFP avançait un argument pertinent. « Les études montrent que le football français n'est pas plus cher que les autres, confiait récemment le patron rémois au journal L’Equipe. Mais à force de répéter que c'est trop cher et que ce n'est pas assez bon, cela déprécie le produit. » En effet, grâce à la promotion accordée par DAZN, les prix ne sont pas si élevés.

La Ligue 1 à prix avantageux

Rappelons que le principal diffuseur de la Ligue 1, qui retransmet huit matchs par journée sur neuf, propose jusqu’au 22 septembre un abonnement mensuel à 19,99 euros (au lieu de 29,99 euros) avec un engagement d’un an. En comptant les 15 euros pour s’abonner à beIN Sports, détenteur des droits de la neuvième affiche, on arrive à 34,99 euros par mois. Le média France Info a donc comparé avec les tarifs de ces 20 dernières années. Résultat, en se basant sur les offres les plus avantageuses, nos confrères constatent que le championnat français n’est pas plus cher cette saison. Au contraire.

TV : Des matchs gratuits piratés, DAZN est écoeuré https://t.co/zYkw2f1P9s — Foot01.com (@Foot01_com) September 12, 2024

Depuis l’année 2005, la Ligue 1 n’a été moins chère qu’à une seule reprise, lorsque le duo Canal+ et Amazon coûtaient 34 euros en 2022. Le montant total a plusieurs fois dépassé les 50 euros, notamment entre 2012 et 2015. DAZN serait-il victime d’un bashing injustifié ? Bien sûr, d’autres paramètres sont à prendre en compte. A commencer par le contexte d’inflation. Il faut aussi souligner certains reproches adressés à la plateforme sur la qualité de ses services. Reste à savoir si la promotion actuelle incitera les mécontents à délaisser le piratage.