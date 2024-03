Charles Biétry lance un appel qui arrache des larmes

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Voix légendaire du football, Charles Biétry souffre d'une maladie incurable. Au moment où le président de la République veut mettre en place une loi sur la fin de vie, le journaliste a lancé un appel émouvant.

Il y a plusieurs mois, celui qui avait largement contribué à l'évolution radicale des diffusions de matchs de football à la télévision en France d'abord à Canal+, puis sur Beinsports, avait évoqué la terrible maladie dont il souffre, la maladie de Charcot, affirmant même avoir organisé son suicide assisté en Suisse, la loi française ne permettant pas de le faire. « On a tout organisé avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu'il n'y a plus rien, plus d'avenir. Je ne veux pas souffrir et surtout faire souffrir ma famille (...) Je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté, tous les papiers sont signés », avait alors précisé le journaliste, âgé de 80 ans, qui avait été reçu par les joueurs lors d'un entraînement au PSG. Mais Emmanuel Macron l'a annoncé ce week-end, une loi devrait passer dans notre pays permettant à ceux qui souffrent d'une maladie incurable et sont en fin de vie de choisir de partir sans souffrir en accord avec un comité médical.

Charles Biétry ne veut pas mal mourir

J’ai réussi à bien vivre,je n’ai pas envie de mal mourir. La maladie de Charcot m’a déja privé de l’usage des jambes et de la parole.Bientôt ce sera la respiration accompagnée de souffrances pour moi et les miens.Cette loi,un premier pas, peut nous offrir liberté et dignité.Merci — Charles Bietry (@charlesbietry) March 10, 2024

Réagissant à cette annonce, Charles Biétry a donné de ses nouvelles de sa santé et confié qu'il était forcément très favorable à l'adoption très rapide de cette loi en France. « J'ai réussi à bien vivre, je n’ai pas envie de mal mourir. La maladie de Charcot m’a déja privé de l’usage des jambes et de la parole. Bientôt, ce sera la respiration accompagnée de souffrances pour moi et les miens. Cette loi, un premier pas, peut nous offrir liberté et dignité. Merci », a lancé, sur les réseaux sociaux, l'ancien légendaire journaliste qui espère qu'Emmanuel Macron tiendra ses promesses sur un sujet forcément très sensible et qui touche de nombreuses familles.