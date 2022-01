Bordeaux - OM : Quelle heure et quelle chaîne pour voir ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Lors du premier match de Ligue 1 de l’année 2022, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse des Girondins des Bordeaux dans le cadre de la 20e journée. Enfin, si le Covid n'en décide pas autrement…

Quelle heure pour regarder Bordeaux - OM ?

En attendant de savoir si cette rencontre historique du championnat de France aura bien lieu, à cause des nombreux cas de Covid qui touchent actuellement les deux effectifs, ce match est prévu ce vendredi 7 janvier à 21 heures au Matmut Atlantique. Éric Wattelier sera au sifflet.

Sur quelle chaîne suivre Bordeaux - OM ?

Ce FCGB-OM sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Pour cette rencontre, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Johan Micoud. David Astorga sera en bord terrain. La présentation de ce match entre Bordeaux et Marseille sera effectuée par Thibault Le Rol et Benoît Cheyrou.

Les compos probables de Bordeaux - OM :

La liste des absents de Bordeaux est longue comme le bras. Alors que Jean Onana et Gideon Mensah préparent la CAN, les forfaits à cause du Covid se multiplient avec huit joueurs contaminés. Malgré une demande de report, la commission médicale de la FFF maintient pour l’instant le match. Autant dire que Vladimir Petkovic va devoir se gratter la tête pour aligner une équipe qui tient la route.

La compo probable de Bordeaux : Rouyard - Aggoun, Pembélé, Atallah, Louisjean - Elis, Depussay, Pascal, Dilrosun - Hwang, Briand.

Si les Girondins sont touchés par le Covid, l’OM aussi. Puisque ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur argentin a annoncé que certains de ses joueurs sont positifs au coronavirus. Absents de la dernière séance d’entraînement, Arkadiusz Milik, Gerson et Valentin Rongier sont donc incertains. Steve Mandanda est blessé à une cheville. Bamba Dieng et Pape Gueye préparent la CAN.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Lirola, Guendouzi, Kamara - Under, Harit, Luis Henrique - Payet.