Bordeaux-Lyon décalé à dimanche à cause des manifs ?

Une journée de manifestation est prévue dans toute la France ce samedi 11 janvier à l’appel des syndicats dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Et compte tenu de ces perturbations, la Préfecture de Gironde envisage de demander le report de 24 heures de la rencontre entre Bordeaux et l’Olympique Lyonnais prévue samedi à 17h30 au Matmut Atlantique. Du côté du club de Jean-Michel Aulas on pense toutefois que ce match, diffusé sur Canal+, aura lieu ce samedi comme cela est prévu dans le calendrier de Ligue 1. Dans Le Progrès, Xavier Pierrot, stadium manager de Lyon, précise que ce dossier dépend uniquement de la Préfecture girondine et que les deux clubs n'ont pour l'instant par leur mot à dire. De son côté, la LFP n'a pas communiqué sur cet éventuel report de Bordeaux-OL.