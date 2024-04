Beye menace, deux clubs de Ligue 1 attaquent

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, le Red Star a assuré sa montée en Ligue 2. Un bel accomplissement pour Habib Beye, désireux d'entrainer au plus haut niveau.

Le Red Star reverra la Ligue 2 la saison prochaine. Les hommes d'Habib Beye, qui réalisent une très belle saison en National, ont décroché la montée ce vendredi soir malgré leur défaite 2 buts à 0 face à Dijon. Le titre reste encore à aller chercher même si Habib Beye pense déjà l'avenir. En conférence de presse, l'ancien joueur de l'OM a mis un coup de pression à son président, lui demandant de mettre les moyens de monter en Ligue 1 en fin de saison prochaine, sous peine de remettre en question son avenir. Beye veut entrainer au plus haut niveau le plus rapidement possible selon ses dires. Cela tombe bien, des clubs de l'élite sont intéressés.

Habib Beye, la Ligue 1 l'attend

🗨️ "Lyon ce n'était pas une rumeur"



Sur le banc du Red Star depuis septembre 2021, Habib Beye a validé une montée en Ligue 2. En conférence de presse, il est revenu sur ses discussions avec l'OL et a évoqué ses ambitions futures. pic.twitter.com/8vT690zXCm — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2024

Selon les informations du Parisien, le Stade de Reims et le RC Lens sont séduits par Habib Beye en cas de départ de Will Still et Franck Haise cet été. Des clubs familiaux avec des idées de jeu fortes qui pourraient donc totalement convenir à Habib Beye, déjà courtisé par l'OL l'hiver dernier. Si le consultant de Canal+ veut se donner le choix de la réflexion quant à la meilleure direction à donner à sa carrière d'entraineur, le Red Star sait qu'il est désormais sous pression. Il faudra mettre les moyens ou alors faire sans Beye. A 46 ans, son avenir est en Ligue 2 au minimum ou alors en Ligue 1 la saison prochaine. De quoi prouver qu'il a sa place au plus haut niveau du football français. S'il rejoignait le RC Lens, il pourrait même démarrer en coupe d'Europe. Les Sang et Or sont à la lutte pour accrocher une place en Europa League.