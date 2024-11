Ben Yedder condamné à deux ans de prison avec sursis

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Reconnu coupable de plusieurs infractions graves, Wissam Ben Yedder a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Le tribunal correctionnel de Nice a reconnu l’ancien attaquant de l’équipe de France et de l’AS Monaco coupable de conduite en état d’ivresse, refus d’obtempérer et agression sexuelle, dans des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 6 au 7 septembre dernier. Il écope de deux ans de prison avec sursis, et d’une amende de 5.000 euros. Il est également suspendu de permis de conduire pendant six mois et possède désormais une obligation de soins et d’indemnisation de la victime à hauteur de 6.500 euros, une jeune femme de 23 ans. Wissam Ben Yedder avait avoué les deux premières infractions lors de l’audience, mais a toujours nié se souvenir de quoi que ce soit concernant une éventuelle agression sexuelle.