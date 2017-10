Amiens-Lille : Un stadier du LOSC accuse !

Dans : Ligue 1, LOSC, ASC.

Deux jours après l'accident intervenu durant le match Amiens-Lille au stade de la Licorne, l'ensemble des blessés a quitté le CHU de la capitale picarde. Mais évidemment, des questions continuent à se poser sur les circonstances de ce grave événement intervenu en bas du parcage des supporters du LOSC. Et dans L'Equipe, un des stadiers lillois accuse clairement le stade amiénois d'avoir de graves lacunes et les organisateurs d'avoir pris des risques insensés notamment en mettant plus de supporters qu'il n'y avait de places dans cette tribune.

« Quand on est arrivé, on a vérifié les grilles. C’est la première chose qu’on fait quand on arrive dans un stade. Il y avait énormément de jeu. Donc on était choqué (...) On s’attendait à ce que ça chauffe vu l’état de la tribune où on a parqué les supporters. Mais on ne pensait quand même pas que tout allait s’effondrer. Après avoir vérifié les tribunes, on a signalé que la grille bougeait. C’est notre responsable qui s’en est chargé, explique ce stadier de 52 ans, qui pointe également un autre grave problème. Franchement, parquer des gens dans un truc comme ça c’était honteux. Et le parcage était plein. (...) Nous ça fait quinze jours qu’on sait que 550 personnes allaient venir. Et si vous comptez les sièges, il n’y en a pas 550. On avait compté rapidement avec un collègue : pour moi, il n’y en avait que dans les 400 (...) C’est quand même un stade très très dangereux. »