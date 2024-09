A la LFP, Vincent Labrune est le garant de la démocratie

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Vincent Labrune aurait pu se retrouver sans rival pour l’élection à la présidence de la LFP le 10 septembre prochain mais finalement, Cyril Linette a obtenu les parrainages nécessaires pour se présenter.

Candidat le plus menaçant pour Vincent Labrune à la présidence de la LFP, Cyril Linette a dû batailler pour obtenir les parrainages nécessaires afin de présenter contre Vincent Labrune le 10 septembre prochain. Bien que sollicité par les présidents des clubs de Ligue 1, l’ancien patron des sports de Canal + n’avait pas obtenu, dans un premier temps, le parrainages de l’UAF. Un coup de force de la ministre des Sports a finalement arrangé la situation, et Cyril Linette sera bien candidat le 10 septembre prochain face à Vincent Labrune. Le duel s’annonce serré entre le président sortant de la LFP et celui qui est un spécialiste des médias et de la question des droits TV. Mais dans une interview accordée à L’Equipe, c’est un Vincent Labrune avec un léger ton ironique qui s’est réjoui de la présence de Cyril Linette face à lui pour la présidence de la Ligue de Football Professionnel.

Labrune est ravi de voir Linette face à lui

« Je suis ravi, c'est le moins que l'on puisse dire, que cette séquence des parrainages pour le moins pénible et pleine de soubresauts soit désormais derrière nous. A titre personnel, j'ai toujours encouragé le processus démocratique, ce qui m'a d'ailleurs permis d'accéder à la présidence en septembre 2020 dans le cadre d'un duel final avec Michel Denisot. Ce qui montre d'ailleurs que les statuts ne fonctionnent pas si mal que cela... Je l'ai encore fait ces derniers jours en "validant" le principe d'un repêchage éventuel d'un candidat à la présidence qui n'avait pas obtenu ses parrainages. Il s'agit maintenant d'attendre sereinement la composition finale du prochain conseil d'administration, qui procédera à l'élection du prochain président le 10 septembre » a fait savoir Vincent Labrune, qui a visiblement confiance en lui et qui ne semble pas se faire trop de soucis malgré la présence de Cyril Linette face à lui.

Reste maintenant à voir qui obtiendra le plus de votes auprès des présidents des clubs de Ligue 1 et des familles du football français le 10 septembre prochain alors que pour l’heure, Vincent Labrune demeure le favori de cette élection en raison de ses nombreux soutiens chez les présidents influents de Ligue 1 tels que Nasser Al-Khelaïfi, Laurent Nicollin ou encore Jean-Pierre Caillot.