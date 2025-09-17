PSG-Atalanta : 19 supporters italiens interpellés à Paris

Aucun contentieux n'existant entre les Ultras du PSG et ceux de l'Atalanta, les supporters italiens ont eu le droit de venir à Paris. Mais quelques-uns ont déjà des soucis avec la police.

C'est Le Parisien qui le révèle, à quelques heures du match PSG-Atalanta en Ligue des champions, des incidents ont eu lieu mardi soir dans le quartier du Forum des Halles et de Beaubourg. Une bagarre a provoqué l'intervention des forces de l'ordre et ces derniers ont interpellé 19 supporters venus de Bergame, dont certains étaient cagoulés, à l'occasion de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Placés en garde à vue, ces Ultras italiens ne pourront évidemment pas assister à la rencontre qui débutera à 21 heures au Parc des Princes. A noter que les groupes de supporters de l'Atalanta ont été interdits de déplacement pour trois matchs en Serie A suite à des incidents contre leurs homologues de Côme.