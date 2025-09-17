ICONSPORT_268459_0002

PSG-Atalanta : 19 supporters italiens interpellés à Paris

Ligue des Champions17 sept. , 14:20
parClaude Dautel
Aucun contentieux n'existant entre les Ultras du PSG et ceux de l'Atalanta, les supporters italiens ont eu le droit de venir à Paris. Mais quelques-uns ont déjà des soucis avec la police.
C'est Le Parisien qui le révèle, à quelques heures du match PSG-Atalanta en Ligue des champions, des incidents ont eu lieu mardi soir dans le quartier du Forum des Halles et de Beaubourg. Une bagarre a provoqué l'intervention des forces de l'ordre et ces derniers ont interpellé 19 supporters venus de Bergame, dont certains étaient cagoulés, à l'occasion de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Placés en garde à vue, ces Ultras italiens ne pourront évidemment pas assister à la rencontre qui débutera à 21 heures au Parc des Princes. A noter que les groupes de supporters de l'Atalanta ont été interdits de déplacement pour trois matchs en Serie A suite à des incidents contre leurs homologues de Côme.

Lire aussi

« Le PSG va t’écraser », terrible pessimisme à l’Atalanta« Le PSG va t’écraser », terrible pessimisme à l’Atalanta
Le PSG reçoit un énorme cadeau de l'AtalantaLe PSG reçoit un énorme cadeau de l'Atalanta
PSG : Kvaratskhelia dans le groupe contre l'AtalantaPSG : Kvaratskhelia dans le groupe contre l'Atalanta
Articles Recommandés
ICONSPORT_270972_0040
Liga

Kylian Mbappé et Vinicius, le ton monte à Madrid

ICONSPORT_270944_0059
OM

OM : Un buteur recruté en urgence cet hiver ?

claquettes et telephones bannis le psg ne rigole plus campus psg 385661
PSG

Youth League : Le PSG corrige l'Atalanta

veretout au qatar l ol et l om sont bredouilles iconsport 256095 0024 1 396042
OL

Jordan Veretout enrage, l'OL ne lui manquera pas

Fil Info

17:30
Kylian Mbappé et Vinicius, le ton monte à Madrid
17:00
OM : Un buteur recruté en urgence cet hiver ?
16:30
Youth League : Le PSG corrige l'Atalanta
16:30
Jordan Veretout enrage, l'OL ne lui manquera pas
16:00
CDM 2026 : Vers un boycott de l'Espagne à cause d'Israël ?
15:30
L'ASSE s'est offert un joueur de niveau européen
15:00
OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli
14:40
L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé
14:00
Samuel Umtiti a déjà retrouvé un travail

Derniers commentaires

Kylian Mbappé et Vinicius, le ton monte à Madrid

Il est clair que ce n'est pas un grand Real Madrid. C'est une anomalie pour un club pareil d'avoir une défense de ce niveau. Personne n'aime et sait défendre dans cette équipe, tu le sent direct.

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Non ce n'est pas mon jugement, les ralentis montrent que c'est Lacazette qui attrape Balerdi et le fait tomber. Sinon quel est le lien pour voir les stats des arbitres déjugés par la commission?

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

impact super important , Marseille a gagné le match. C'est tellement plus facile contre Belardi ( je ne plaisante pas). En revanche, le fait que l'expulsion soit severe c'est ton jugement

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Ca n'explique pas tout. La saison passée quand Lacazette attrape Balerdi et le fait chuter, ce dernier prend un rouge et pourtant c'est immérité. Ca n'a pas été déjugé. Pourtant ça a un impact important sur le match.

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

Pas inquiété. ? Il a fait un arrêt sur le tir de Greenwood. Et l'action entre Hojbjerg et Murillo qui amène Paixao face à Courtois? Il ne cadre pas mais il n'a pas flippé ? Haaa la mémoire sélective, c'est quelque chose.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading