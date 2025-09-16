ICONSPORT_268468_0221

« Le PSG va t’écraser », terrible pessimisme à l’Atalanta

parEric Bethsy
Pour son entrée en Ligue des Champions mercredi, le Paris Saint-Germain sera opposé à l’Atalanta Bergame désormais entraînée par Ivan Juric. En période de reconstruction, la Dea risque de prendre cher au Parc des Princes.
Cette première journée de Ligue des Champions n’arrive pas au meilleur des moments pour le Paris Saint-Germain. Tout va bien au niveau des résultats puisque les hommes de Luis Enrique ont fait le plein en quatre matchs de championnat. Mais l’actuel leader de Ligue 1, probablement victime de son calendrier chargé ces derniers mois, se retrouve affaibli par des blessures. Après Désiré Doué et Ousmane Dembélé pendant la trêve internationale, ce sont Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo et Kang-in Lee qui ont rejoint l’infirmerie suite à la rencontre face au Racing Club de Lens (2-0) dimanche.
Les Parisiens restent tout de même compétitifs aux yeux d’Arrigo Sacchi, inquiets pour une Atalanta Bergame en reconstruction après son changement d’entraîneur. « Les Français sont champions d'Europe en titre et, quand ils sont en forme, ils pratiquent un football exceptionnel. Ils sont en avance dans tous les domaines, a encensé la légende du foot italien dans La Gazzetta dello Sport. En revanche, l'Atalanta, après la formidable ère Gasperini, s'est lancée dans une révolution sportive et Ivan Juric a maintenant besoin d'un peu de temps pour mettre les choses au point. »
Le PSG va t'écraser
- Arrigo Sacchi
« Les deux matchs nuls des deux premières journées de Serie A (1-1 contre Pise et Parme) montrent qu'il y a encore beaucoup de travail. Le jeu est moins fluide et le pressing est moins intense. Et sans pressing, le PSG va t'écraser, a prévenu l’ancien coach du Milan AC. Ivan Juric le sait, et j'espère qu'il fera passer le message à ses joueurs. Mon pronostic ? Je dois dire que les Français sont favoris, mais qui sait. L'Atalanta pourrait bien parvenir à leur poser problème. » Ce dimanche, la Dea a enfin lancé sa saison en dominant largement Lecce (4-1).
