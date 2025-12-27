OM : La piste Carrascal explose en plein vol

A la recherche d’un meneur de jeu, l’Olympique de Marseille a entamé des discussions pour le transfert de Jorge Carrascal. Mais le milieu offensif de Flamengo, décrit comme la priorité de l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, n’est pas disponible cet hiver.

C’est l’un des objectifs majeurs de l’Olympique de Marseille . Cet hiver, le club phocéen espère attirer un meneur de jeu à la demande de son entraîneur Roberto De Zerbi. L’Italien a d’ailleurs identifié la recrue idéale, lui qui aurait flashé sur le Colombien Jorge Carrascal (27 ans). Le pensionnaire du Vélodrome a donc entamé des négociations avec Flamengo. Mieux, la direction olympienne a même transmis une offre orale à hauteur de 15 millions d’euros, nous apprenait le quotidien AS.

Un montant jugé insuffisant dans la mesure où le finaliste de la Coupe Intercontinentale attend au moins 20 millions d’euros pour le transfert de son milieu offensif également convoité par d’autres écuries européennes. En réalité, le prix fixé semble surtout dissuasif. Flamengo espère repousser toutes les approches pour l’international colombien (21 sélections), seulement évalué à 9 millions d’euros sur le site Transfermarkt. Le média Flamengo RJ confirme cette tendance et affirme que Jorge Carrascal n’est pas à vendre.

Le récent champion du Brésil tient à conserver son milieu offensif performant depuis son arrivée pour 12,5 millions d’euros cet été. Sous contrat jusqu’en 2029, l’ancien joueur du Dynamo Moscou est retenu par ses dirigeants, persuadés qu’il peut encore jouer un rôle majeur dans les années à venir, et qu’une future vente rapportera encore plus.

L’Olympique de Marseille peut toujours essayer de revoir sa proposition à la hausse. Mais le club basé à Rio de Janeiro semble catégorique. Une mauvaise nouvelle pour les Marseillais et leur coach Roberto De Zerbi qui devront se rabattre l’une des alternatives étudiées par le directeur du football Medhi Benatia.