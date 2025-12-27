ICONSPORT_280158_0451
Jorge Carrascal (Flamengo)

OM : La piste Carrascal explose en plein vol

OM27 déc. , 17:30
parEric Bethsy
1
A la recherche d’un meneur de jeu, l’Olympique de Marseille a entamé des discussions pour le transfert de Jorge Carrascal. Mais le milieu offensif de Flamengo, décrit comme la priorité de l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, n’est pas disponible cet hiver.
C’est l’un des objectifs majeurs de l’Olympique de Marseille. Cet hiver, le club phocéen espère attirer un meneur de jeu à la demande de son entraîneur Roberto De Zerbi. L’Italien a d’ailleurs identifié la recrue idéale, lui qui aurait flashé sur le Colombien Jorge Carrascal (27 ans). Le pensionnaire du Vélodrome a donc entamé des négociations avec Flamengo. Mieux, la direction olympienne a même transmis une offre orale à hauteur de 15 millions d’euros, nous apprenait le quotidien AS.

Lire aussi

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au BrésilOM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil
Un montant jugé insuffisant dans la mesure où le finaliste de la Coupe Intercontinentale attend au moins 20 millions d’euros pour le transfert de son milieu offensif également convoité par d’autres écuries européennes. En réalité, le prix fixé semble surtout dissuasif. Flamengo espère repousser toutes les approches pour l’international colombien (21 sélections), seulement évalué à 9 millions d’euros sur le site Transfermarkt. Le média Flamengo RJ confirme cette tendance et affirme que Jorge Carrascal n’est pas à vendre.
Le récent champion du Brésil tient à conserver son milieu offensif performant depuis son arrivée pour 12,5 millions d’euros cet été. Sous contrat jusqu’en 2029, l’ancien joueur du Dynamo Moscou est retenu par ses dirigeants, persuadés qu’il peut encore jouer un rôle majeur dans les années à venir, et qu’une future vente rapportera encore plus.
L’Olympique de Marseille peut toujours essayer de revoir sa proposition à la hausse. Mais le club basé à Rio de Janeiro semble catégorique. Une mauvaise nouvelle pour les Marseillais et leur coach Roberto De Zerbi qui devront se rabattre l’une des alternatives étudiées par le directeur du football Medhi Benatia.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_270263_0092
PSG

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

ICONSPORT_280844_0061
Premier League

Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280847_0012
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo se neutralisent

Fil Info

27 déc. , 18:30
Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola
27 déc. , 17:59
Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League
27 déc. , 17:54
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
27 déc. , 17:53
CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo se neutralisent
27 déc. , 17:00
Le PSG craque pour un attaquant de 16 ans
27 déc. , 16:30
Un champion du monde 1998 trahit la France
27 déc. , 16:00
ASSE : Aïmen Moueffek reçoit un trophée bien mérité
27 déc. , 15:29
CAN 2025 : Le Bévin revient dans la course

Derniers commentaires

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Un peu comme toi du coup, vu que tu as le début du nom d'un joueur Parisien...

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Ils ont corrigé aussi. Au lieu de le faire correctement du début... Entre oublie de mot et de lettre sur le nom d'un joueur.. Vivement 2026 en vrai xd , on verra si ils feront mieux (quoique).

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Ils ont rectifié du coup

Ang : Cherki donne la victoire à Manchester City

T’es en train de cuver toi…

OM : La piste Carrascal explose en plein vol

"Info" répétée par Foot01 à 08h00 "Selon les informations de AS", démentie à 17h30. Merci Foot01 d'être le porte-voix des médias espagnols pour répéter les fake news que ces derniers sortent régulièrement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading