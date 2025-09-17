ICONSPORT_264089_0027
Kvaratskhelia

PSG : Kvaratskhelia dans le groupe contre l'Atalanta

PSG17 sept. , 11:05
parClaude Dautel
A quelques heures du match contre l'Atalanta Bergame, Luis Enrique a révélé son groupe. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, touché ce week-end contre le RC Lens, est bien présent.
Articles Recommandés
ICONSPORT_259399_0555
TV

Samuel Umtiti a déjà retrouvé un travail

ICONSPORT_268698_0254
OL

OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle

ICONSPORT_268740_0018
Ligue des Champions

Lamine Yamal forfait contre le PSG ?

ICONSPORT_270673_0384
OL

L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant

Fil Info

14:00
Samuel Umtiti a déjà retrouvé un travail
13:40
OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle
13:20
Lamine Yamal forfait contre le PSG ?
13:00
L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant
12:40
Le PSG va dépenser 70ME pour cet international espagnol
12:20
« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM
12:00
L'OL a contacté l'AC Milan, demande refusée
11:40
L'OM n'était pas au niveau, l'avis choc d'un ancien joueur
11:20
Strasbourg : Les Ultras se moquent des critiques

Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

Le nombre de discussions qu on a eu ou c est exactement ce que tu disais ... Tou corrupt ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading