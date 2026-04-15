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Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ligue des Champions15 avr. , 13:20
parCorentin Facy
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Eliminé par l’Atlético de Madrid en quart de finale de Ligue des Champions malgré sa victoire au retour (1-2), le FC Barcelone enrage contre l’arbitre de la rencontre de Clément Turpin. Ce dernier bénéficie du soutien de l’UEFA.
Battu par l’Inter Milan en demi-finale la saison dernière, le FC Barcelone s’arrête cette fois en quart. Les coéquipiers de Lamine Yamal ont battu l’Atlético de Madrid mardi soir (1-2) mais cela ne suffit pas pour se qualifier après la défaite 0-2 au Camp Nou au match aller. Les regrets sont énormes pour les Catalans, qui avaient fait leur retard dès la 25e minute de jeu grâce aux buts de Lamine Yamal et de Ferran Torres. La réduction du score de Lookman a rebattu les cartes, tout comme les nombreuses décisions de Clément Turpin qui met le Barça dans une colère noire au lendemain de la défaite.
L’arbitre français a notamment fait le choix de ne pas accorder de penalty sur deux situations litigieuses. Une poussette de Marcos Llorente sur Dani Olmo d’abord, puis un contact sur Fermin Lopez sur une autre action. Le carton rouge distribué à Eric Garcia à 20 minutes de la fin a achevé le Barça et notamment Raphinha, en furie après l’élimination catalane.
Pourquoi l'arbitre avait peur que le Barça se qualifie ?
- Raphinha
« C’est un match volé. Faire une erreur est humain, mais que cela se reproduise au match retour ? On a très bien joué, mais cette qualification nous a été volée. L’arbitrage a été catastrophique, ses décisions sont dingues. L’Atlético a commis d’innombrables fautes et l’arbitre ne leur a même pas sorti de carton jaune. Je veux vraiment comprendre pourquoi il avait peur que le Barça se qualifie » s’est révolté l’international brésilien. Des propos forts de la part de Raphinha, qui vont certainement valoir à l’ancien Rennais une lourde sanction. En effet, le Mundo Deportivo rapporte ce mercredi que l’attaquant de Barcelone devrait être sanctionné par l’UEFA pour ses propos sur l’arbitrage.

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Raphinha risque jusqu’à 3 matchs de suspension en Ligue des Champions en début de saison prochaine pour avoir attaqué aussi frontalement l’arbitre en interview après la rencontre. Le média rappelle notamment qu’en 2019, Neymar, qui jouait alors au Paris Saint-Germain, avait écopé de deux matchs de suspension pour avoir critiqué de manière similaire l’arbitrage d’un match de Ligue des Champions. Raphinha ne devrait donc pas échapper à une forte sanction pour s’être payé Clément Turpin de la sorte.
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Derniers commentaires

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Toi, en revanche, tu es visiblement pas une Meringue mais plutôt un fan Kakalent … 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Vente OL : Michele Kang « contrainte et forcée » d'acheter Lyon

Ah bon ? Elle le fait pas par amour pour Lyon et par passion de son club ?? 😅😂

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ferme ta gueule imbécile rageux t k1 footix

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ouin Ouin Ouin Ouin ? 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

Maurice n est pas mauvais a ce poste. a voir. en plus il connait la maison, meme si ca fait un moment !

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