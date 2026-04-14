Luis Enrique 2028, le Barça entre en campagne

Les dernières indiscrétions annoncent que Luis Enrique est proche de signer un nouveau contrat avec le PSG. Pas de quoi inquiéter la presse catalane qui le voit toujours devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone. Son retour ne sera toutefois pas sans conséquences.

Luis Enrique est sans aucun doute l'entraineur le plus en vogue du moment. Le sacre final du PSG en Ligue des champions en fin de saison dernière, et sa manière de préparer mentalement et tactiquement son effectif pour aller chercher une deuxième étoile de rang, font de lui un technicien qui fait rêver tout le monde. Y compris le FC Barcelone, qui avait déjà tout gagné sous sa houlette entre 2014 et 2017. Aux dernières nouvelles, l'Asturien est plus proche d'une prolongation que d'un départ, mais selon les informations d'El Nacional, il sera bel et bien le successeur de Hansi Flick. Et son arrivée, prévue en 2028, risque de créer de nombreux chamboulements au sein de l'effectif.

Luis Enrique veut chambouler le Barça

Car oui, pour le quotidien catalan, le seul entraineur capable de prendre la relève de Hansi Flick, c'est Luis Enrique. L'arrivée du technicien espagnol est annoncée en 2028, date à laquelle est prévu le départ de l'Allemand, si et seulement si il prolonge son contrat actuel d'un an supplémentaire. S'il devient le nouvel entraineur du Barça, Lucho a toutefois des exigences fortes, apprend-on. Ce dernier veut révolutionner l'effectif en se séparant d'un grand nombre de joueurs - s'ils sont encore là d'ici là - comme Ferran Torres, Frenkie de Jong ou Ronald Araujo.

De manière générale, Luis Enrique ferait du Luis Enrique : il ne voudra composer qu'avec des joueurs compatibles avec ses intentions de jeu, polyvalents, techniques et capables de jouer sous pression. A l'image de ce qu'il est en train de faire du Paris Saint-Germain, en somme.