L'OM ne rassure pas les investisseurs
Frank McCourt ne trouve pas d'associé

OM : McCourt seul au monde, la vente semble obligatoire

OM03 juin , 12:20
parClaude Dautel
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Le propriétaire de l'OM souhaite faire venir un nouvel investisseur à ses côtés. Mais pour l'instant, l'homme d'affaires américain se heurte à la réalité, à savoir que personne ne décroche son téléphone pour lui venir en aide à Marseille.
Le propriétaire de l'Olympique de Marseille est droit dans ses bottes, il n'acceptera pas de vendre son club, sauf si une proposition atteignant le milliard d'euros lui parvient. Mais Frank McCourt est toujours convaincu qu'il peut trouver un investisseur pour l'aider à faire progresser le club phocéen. Pour cela, le Bostonien a demandé à son fils, Drew, et à ses conseillers d'étudier les offres qui pourraient lui parvenir. En échange de plusieurs centaines de millions d'euros, Frank McCourt est prêt à faire entrer un autre homme d'affaires dans le capital de l'OM, mais sans lui donner les pleins pouvoirs. De quoi forcément calmer les choses, et même d'éteindre toutes les velléités d'investir dans l'Olympique de Marseille comme le confirme le média spécialisé SportBusiness.club.

McCourt a zéro solution

Nos confrères, qui ont révélé le désir de Revolut de devenir peut-être le sponsor naming du Vélodrome, affirment que concernant la quête d'un investisseur, Frank McCourt en est toujours au même point. A savoir qu'il n'a aucune proposition qui tienne la route et que le fameux investisseur se fait attendre. De quoi forcément, faire réfléchir le businessman qui a déjà dépensé près de 700 millions d'euros et qui vient en plus de constater que Pablo Longoria n'avait pas réellement contribué à redresser l'état des finances de l'Olympique de Marseille, bien au contraire. Afin de répondre aux exigences de la DNCG, mais également de l'UEFA, McCourt doit imposer la vente de plusieurs joueurs, mais également mettre la main à la poche afin de rassurer tout le monde. Une situation qui ne peut pas s'éterniser.

Une remise en état avant la vente de l'OM ?

Tout cela contribue à relancer les rumeurs sur la vente possible de l'OM, Frank McCourt ne pouvant éternellement pas remettre de l'argent. Selon certaines sources, s'il a décidé de placer Stéphane Richard et Grégory Lorenzi aux commandes du club, c'est d'abord pour assainir tout ce qui doit l'être afin de rendre l'Olympique de Marseille un peu plus attirant auprès des investisseurs...ou des candidats au rachat. Car jusqu'à maintenant, personne n'ose miser sur un club où la direction sportive et financière a perdu le contrôle depuis quelques années.
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En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

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alors, ca avance??

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