Bruno Genesio arrive à l'OM !

Habib Beye n'a pas encore été débarqué de son poste d'entraîneur de l'OM, mais le club phocéen finalise déjà la venue de Bruno Genesio. Arrivé en fin de contrat à Lille, celui que l'on surnomme Pep Genesio s'apprête à devenir le coach de Marseille.

FootMercato confirme qu'un accord est désormais imminent entre le technicien français de 59 ans et les dirigeants de l'OM afin que l'ancien coach de Lille succède à Habib Beye. Ce dernier n'aura donc passé que quelques mois sur le banc du club phocéen, et visiblement il n'a pas convaincu Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de le conserver un an de plus. Il est indéniable qu'Habib Beye n'a pas eu les résultats attendus, et que sa gestion du vestiaire a fait qu'il n'était déjà plus en harmonie avec son effectif. La page Beye étant tournée, Bruno Genesio va donc découvrir un nouveau club de Sauf énorme surprise, Bruno Genesio sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Ce mercredi,confirme qu'un accord est désormais imminent entre le technicien français de 59 ans et les dirigeants de l'OM afin que l'ancien coach de Lille succède à Habib Beye. Ce dernier n'aura donc passé que quelques mois sur le banc du club phocéen, et visiblement il n'a pas convaincu Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de le conserver un an de plus. Il est indéniable qu'Habib Beye n'a pas eu les résultats attendus, et que sa gestion du vestiaire a fait qu'il n'était déjà plus en harmonie avec son effectif. La page Beye étant tournée, Bruno Genesio va donc découvrir un nouveau club de Ligue 1 après avoir dirigé l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et Lille.

Genesio entraîneur, les joueurs de l'OM apprécient

Nos confrères précisent que du côté des joueurs marseillais, nombreux sont ceux qui se réjouissent de voir Bruno Genesio venir à l'OM, Roberto De Zerbi et Habib Beye ayant donné des maux de tête à tout le monde. Pour l'instant, rien n'est signé entre l'ancien coach du LOSC et Marseille, mais ce sont encore quelques détails qui doivent être réglés avant une probable officialisation. Car Stéphane Richard et Grégory Lorenzi sont convaincus que Genesio peut enfin apporter à l'Olympique de Marseille ce qui lui manquait, à savoir une vraie connaissance de la Ligue 1, du management d'un vestiaire et surtout de l'intégration des jeunes joueurs.

Car si l'OM fait signer le technicien de 59 ans, c'est aussi parce qu'il a déjà montré dans sa carrière sa capacité à donner une confiance absolue à des joueurs en devenir. Et c'est tout ce que l'OM souhaite désormais faire, la politique de Pablo Longoria ayant fait de gros dégâts dans les finances du club, et cela sans obtenir des bons résultats sportifs. Selon Fabrice Hawkins, c'est un contrat de deux ans plus une option pour une saison supplémentaire qui attend Bruno Genesio à Marseille.