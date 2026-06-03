lille bruno genesio confirme il reste au losc iconsport 259808 0079 392984

Bruno Genesio arrive à l'OM !

OM03 juin , 13:00
parClaude Dautel
52
Habib Beye n'a pas encore été débarqué de son poste d'entraîneur de l'OM, mais le club phocéen finalise déjà la venue de Bruno Genesio. Arrivé en fin de contrat à Lille, celui que l'on surnomme Pep Genesio s'apprête à devenir le coach de Marseille.
Sauf énorme surprise, Bruno Genesio sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Ce mercredi, FootMercato confirme qu'un accord est désormais imminent entre le technicien français de 59 ans et les dirigeants de l'OM afin que l'ancien coach de Lille succède à Habib Beye. Ce dernier n'aura donc passé que quelques mois sur le banc du club phocéen, et visiblement il n'a pas convaincu Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de le conserver un an de plus. Il est indéniable qu'Habib Beye n'a pas eu les résultats attendus, et que sa gestion du vestiaire a fait qu'il n'était déjà plus en harmonie avec son effectif. La page Beye étant tournée, Bruno Genesio va donc découvrir un nouveau club de Ligue 1 après avoir dirigé l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et Lille.

Genesio entraîneur, les joueurs de l'OM apprécient

Nos confrères précisent que du côté des joueurs marseillais, nombreux sont ceux qui se réjouissent de voir Bruno Genesio venir à l'OM, Roberto De Zerbi et Habib Beye ayant donné des maux de tête à tout le monde. Pour l'instant, rien n'est signé entre l'ancien coach du LOSC et Marseille, mais ce sont encore quelques détails qui doivent être réglés avant une probable officialisation. Car Stéphane Richard et Grégory Lorenzi sont convaincus que Genesio peut enfin apporter à l'Olympique de Marseille ce qui lui manquait, à savoir une vraie connaissance de la Ligue 1, du management d'un vestiaire et surtout de l'intégration des jeunes joueurs.
Car si l'OM fait signer le technicien de 59 ans, c'est aussi parce qu'il a déjà montré dans sa carrière sa capacité à donner une confiance absolue à des joueurs en devenir. Et c'est tout ce que l'OM souhaite désormais faire, la politique de Pablo Longoria ayant fait de gros dégâts dans les finances du club, et cela sans obtenir des bons résultats sportifs. Selon Fabrice Hawkins, c'est un contrat de deux ans plus une option pour une saison supplémentaire qui attend Bruno Genesio à Marseille.
Articles Recommandés
Dumfries ICONSPORT_363016_0025
Liga

Dumfries arrive au Real pour 20 millions d'euros

ICONSPORT_367383_0866
PSG

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

ICONSPORT_363230_0228
ASSE

Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance

Diomande ICONSPORT_364590_0043
PSG

Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

Fil Info

03 juin , 22:05
Dumfries arrive au Real pour 20 millions d'euros
03 juin , 22:00
Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG
03 juin , 21:40
Lens et Monaco débarquent, l'ASSE n'a aucune chance
03 juin , 21:20
Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu
03 juin , 21:00
OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer
03 juin , 20:30
Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont
03 juin , 20:00
Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie
03 juin , 20:00
TV : France - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 juin , 19:40
Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Derniers commentaires

OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer

Si seulement il pouvait partir là-bas... Ou ailleurs ...

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

et tu penses que si DZ avait fait son taf avec l equipe qu il avait, l OM serait en crise ou tout irait bien?

Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

Liverpool va être gourmand cette année avec Bradley et Tonali pour remplacer Curtis Jones qui s'en va en Italie Restera à Newcastle a trouver un nouveau milieu de terrain Sachant que Manchester United cherche aussi un ailier et un milieu de terrain va y avoir du mouvement en premier league

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

alors, ca avance??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading