Yoan Diomande déclenche une guerre
Le PSG et Liverpool se battent pour Yan Diomande

PSG : Luis Enrique en guerre pour un prodige à 100ME

PSG03 juin , 12:00
parClaude Dautel
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L'entraîneur du PSG a demandé à Luis Campos de recruter plusieurs joueurs à des postes très précis. Parmi eux, il y a Yan Diomandé, l'attaquant international ivoirien de Leipzig, lequel serait prêt à signer à Paris. Mais Liverpool est revenu à la charge et rien n'est joué.
Du côté de Leipzig, les dirigeants du club allemand se frottent les mains. Car si en façade ils répètent ne pas vouloir vendre Yan Diomandé, ils constatent que la valeur du jeune attaquant de 19 ans explose. Arrivé en Bundesliga l'an dernier pour 20 millions d'euros, le joueur ivoirien vaut désormais 90 millions d'euros, selon Transfermarkt, et on évoque déjà une opération qui atteindra les 100 millions d'euros. On l'a appris ces derniers jours, Yan Diomandé ne serait pas insensible à une signature au PSG, et aurait même déjà un accord verbal avec le double champion d'Europe. Mais, Liverpool est également très intéressé par l'attaquant de Leipzig, afin d'en faire le nouveau Mohamed Salah. Ce mercredi, Sébastien Vidal, journaliste français spécialiste du football anglais, affirme que les Reds jettent toute leur force dans la bataille.

Liverpool ne veut pas voir Diomandé au PSG

Du côté d'Anfield, on est déterminé à recruter Yan Diomandé, et les 100 millions d'euros exigés par Leipzig ne sont pas un problème pour les dirigeants du club anglais. Les Reds veulent se reconstruire cette année, après une saison très décevante qui a abouti au limogeage d'Arne Slot. Même si le Paris Saint-Germain a de l'avance dans cette opération, Liverpool va se battre très fort. « Liverpool ne lâche rien pour Yan Diomande. Alors que le PSG a pris de l’avance dans ce dossier, les Reds multiplient les discussions pour tenter de convaincre l’ailier ivoirien de rejoindre Anfield. Le RB Leipzig réclamera plus de 100 millions d’euros pour sa pépite de 19 ans, devenue l’une des révélations de la Bundesliga cette saison », explique le journaliste.
Dans ce dossier, il y a cependant un souci révélé par Sky Sport Allemagne. Car Yan Diomandé a changé d'agent, et la situation ne serait pas très claire, d'autant que plusieurs mandats de vente existeraient. De quoi rendre très compliquée la finalisation d'un transfert, surtout pour un montant atteignant 100 millions d'euros. A priori, il reste quelques jours pour régler tout cela, sachant que Diomandé souhaite partir au Mondial avec l'esprit tranquille et sans se poser de questions sur son avenir, comme l'a indiqué Fabrizio Romano. Du côté de Leipzig, toujours très dur en affaires, on pense encore pouvoir conserver l'attaquant ivoirien une saison de plus, même si les choses s'emballent.
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